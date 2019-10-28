В Волгоградской области МУП не следило за качеством питьевой воды в поселке





МУП "Рахинское" обязали организовать проведение производственного контроля качества питьевой воды в селе Рахинка, где проживают свыше 2 тысяч человек. Как сообщила ИА "Высота 102" помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Анна Васильева, такое решение принял Среднеахтубинский районный суд по иску прокуратуры.

Надзорное ведомство установило, что МУП разработало и согласовало с территориальным управлением Роспотребнадзора рабочую программу контроля качества питьевой воды на водопроводе, в соответствии с которой была определена периодичность отбора проб для контроля качества воды. Однако на деле этого не проводилось: поставляемая населению и организациям питьевая вода производственный контроль качества не проходила. Исполнение решения суда прокуратура взяла на контроль.



