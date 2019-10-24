Расследования

Житель Волгограда ответит за ложь о сломанном полицейскими пальце

Расследования 24.10.2019 12:23
848 0
24.10.2019 12:23


После пьяного скандала на турбазе житель Волгограда стал обвиняемым по делу о заведомо ложном доносе с обвинением лица в совершении тяжкого преступления, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на СУ СКР по региону. По данным следствия, в июне текущего года 47-летний мужчина со своими приятелями отдыхал в загородном клубе, при этом будучи в состоянии алкогольного опьянения повредил имущество турбазы. При выселении гостю был выставлен счет, однако мужчина не только отказался платить, но и устроил скандал. Чтобы утихомирить дебошира, администрация базы отдыха вызвала наряд полиции. Для выяснения обстоятельств стражи порядка доставили нетрезвого волгоградца в отдел, где он собственноручно написал заявление о том, что сотрудники МВД в отношении него необоснованно применили физическую силу, сломав ему палец. Впоследствии выяснилось, что у мужчины действительно повреждена рука, но увечье он получил во время отдыха на турбазе в присутствии друзей, которые подтвердили, что травмировался их приятель по собственной неосторожности.
В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру Среднеахтубинского района Волгоградской области для утверждения обвинительного заключения. На стадии расследования свою вину в содеянном мужчина полностью признал и даже раскаялся, что оговорил полицейских. Тем не менее, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Подобрать спецпредложение для покупки квартиры в новостройке

Доставка по Волгограду-БЕСПЛАТНАЯ! Подробности по т. 955005

Мед. анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
В Волгограде сотрудница Росреестра попалась на подтасовке сведений в ЕГРН
02.10.2019 17:44
20865 4
Волгоградка после операции разбилась насмерть, выпрыгнув из окна реанимации
21.10.2019 15:33
27674 42
Следователи СКР назвали причину гибели судьи в Волгоградской области
25.09.2019 15:17
18723 22
Расследования
24.10.2019 14:55
Расследования 24.10.2019 14:55
222 Обсудить

0
Далее
Расследования
24.10.2019 12:41
Расследования 24.10.2019 12:41
4604 9 Обсудить

0
Далее
Расследования
24.10.2019 12:20
Расследования 24.10.2019 12:20
9602 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
23.10.2019 13:35
Расследования 23.10.2019 13:35
3147 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
23.10.2019 12:08
Расследования 23.10.2019 12:08
878 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
23.10.2019 11:05
Расследования 23.10.2019 11:05
6364 14 Обсудить

0
Далее
Расследования
23.10.2019 09:47
Расследования 23.10.2019 09:47
2117 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
21.10.2019 17:39
Расследования 21.10.2019 17:39
3428 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
21.10.2019 15:41
Расследования 21.10.2019 15:41
10393 10 Обсудить

0
Далее
Расследования
21.10.2019 15:33
Расследования 21.10.2019 15:33
27674 42 Обсудить

0
Далее
Расследования
21.10.2019 13:39
Расследования 21.10.2019 13:39
2530 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
21.10.2019 12:10
Расследования 21.10.2019 12:10
2713 6 Обсудить

0
Далее
Расследования
20.10.2019 07:53
Расследования 20.10.2019 07:53
7061 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
19.10.2019 21:57
Расследования 19.10.2019 21:57
4303 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.10.2019 16:51
Расследования 18.10.2019 16:51
5441 6 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:19
Жуткое ДТП под Волгоградом : лоб в лоб столкнулись две легковушкиСмотреть фотографии
15:05
Вода от дождевых паводков идет в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
14:53
Автоцентр в Волгограде уличили в хитростях с рекламой кредитовСмотреть фотографии
14:10
Клиенты банка «Открытие» инвестировали рекордную сумму в продукты УК «Открытие»Смотреть фотографии
14:09
Долги по зарплате в Волгоградской области "испугались" министра трудаСмотреть фотографии
13:52
В Волгограде дам-лжериэлторов осудили за мошенничество на 39 миллионовСмотреть фотографии
13:38
Триллион рублей за два года: от нового замгубернатора ждут подъема экономики Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:38
В Волгоградской области заблудившегося грибника нашли полицейские с собакамиСмотреть фотографии
12:41
Волгоградский суд остался непреклонен к несостоявшимся "революционерам"Смотреть фотографии
12:23
Житель Волгограда ответит за ложь о сломанном полицейскими пальцеСмотреть фотографии
12:20
Суд разрешил уголовное преследование полицейского по делу о крушении катамарана в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:40
В Волгограде приговор осужденному на 9 лет колонии общественнику Гольдеру обжалованСмотреть фотографии
10:52
Волгоградских предпринимателей научат управлять проектами по гибким методологиямСмотреть фотографии
10:12
Волгоградский алюминиевый завод возобновил экскурсии для школьников в рамках профориентационной программы предприятияСмотреть фотографии
08:51
В Волгоградской области почти 60 тысяч человек в поисках работыСмотреть фотографии
07:22
В Волгограде фасад «заброшенного» ЦУМа облагородят за 10 млн рублейСмотреть фотографии
20:53
Футбольная среда в Волгограде: "Ротор" обыграл "Луч" из ВладивостокаСмотреть фотографии
20:02
В центре Волгограда хвойники из Александровского сквера получили новую пропискуСмотреть фотографии
17:31
Три человека погибли в лобовом ДТП на «смертельной» трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:20
Под Волгоградом спешивший водитель протаранил автомобиль ДПССмотреть фотографииCмотреть видео
15:16
Врачи спасают жизнь экс-мэра Волжского после аварии с двумя жертвамиСмотреть фотографии
14:22
Смотреть коллекцию Wink и получить интернет в подарокСмотреть фотографии
13:51
В Волгоградской области в ДТП с участием экс-мэра Волжского погибли два человека Смотреть фотографии
13:41
Операторы электронных площадок — за сохранение конкуренцииСмотреть фотографии
13:38
Губернатор Волгоградской области озадачил «правую руку» делом на 200 миллиардовСмотреть фотографииCмотреть видео
13:35
В Волгограде за смертельное падение малыша из окна судят его матьСмотреть фотографии
12:06
Удобно и экологично: электронную квитанцию на оплату электроэнергии получают более 50 тысяч волгоградцевСмотреть фотографии
11:05
В Волгограде вскрыли аферу на 12 млн при строительстве жилья для нужд Минобороны РФСмотреть фотографии
10:02
В Волгограде тучи сгущаются над «Сосновым бором» фигуранта дела о поджоге дома губернатора Смотреть фотографии
10:00
Сельский час: руководители районов Волгоградской области делают головокружительную карьеруСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 