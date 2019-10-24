Житель Волгограда ответит за ложь о сломанном полицейскими пальце





После пьяного скандала на турбазе житель Волгограда стал обвиняемым по делу о заведомо ложном доносе с обвинением лица в совершении тяжкого преступления, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на СУ СКР по региону. По данным следствия, в июне текущего года 47-летний мужчина со своими приятелями отдыхал в загородном клубе, при этом будучи в состоянии алкогольного опьянения повредил имущество турбазы. При выселении гостю был выставлен счет, однако мужчина не только отказался платить, но и устроил скандал. Чтобы утихомирить дебошира, администрация базы отдыха вызвала наряд полиции. Для выяснения обстоятельств стражи порядка доставили нетрезвого волгоградца в отдел, где он собственноручно написал заявление о том, что сотрудники МВД в отношении него необоснованно применили физическую силу, сломав ему палец. Впоследствии выяснилось, что у мужчины действительно повреждена рука, но увечье он получил во время отдыха на турбазе в присутствии друзей, которые подтвердили, что травмировался их приятель по собственной неосторожности.

В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру Среднеахтубинского района Волгоградской области для утверждения обвинительного заключения. На стадии расследования свою вину в содеянном мужчина полностью признал и даже раскаялся, что оговорил полицейских. Тем не менее, ему грозит до трех лет лишения свободы.



