Общество 22.10.2019 15:33
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22.10.2019 15:33
За долги по зарплате в сумме 70 тысяч рублей в отношении владелицы кафе в Волгограде возбуждено уголовное дело. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СКР по региону, 49-летняя женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев).
В конце мая 2017 года на должность коммерческого директора с окладом в 12,5 тысяч рублей была принята местная жительница, которой вскоре перестали платить жалование. В итоге перед сотрудницей накопился долг за 5 месяцев труда. При этом финансовых трудностей в хозяйка заведения в это время не испытывала - на её расчетных счетах имелось достаточно средств, чтобы расплатиться с подчиненной. Директор выполнила свои обязательства только после вмешательства следователей, организовавших проверку.
Основанием для его возбуждения послужили результаты проверки, проведенной прокуратурой Центрального района Волгограда.
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