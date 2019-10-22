Общество

Московский Индустриальный банк начинает новый этап развития

Общество 22.10.2019 10:05 Новости компаний
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22.10.2019 10:05 Новости компаний


Важнейшая роль любого банка – быть для своих клиентов надёжным финансовым партнёром. Это особенно актуально в условиях современной экономической ситуации. «Московский Индустриальный банк не только успешно сохранил статус надежного партнера, — заявили ИА «Высота 102» в пресс-службе Банка, —  но и начал новый этап своего развития».
Надёжный и перспективный
За последнее время в банке произошло много изменений. Главным из них стало подписание между ЦБ РФ и МИнБанком договора, в результате которого Банк России стал владельцем ПАО «МИнБанк» с долей акций 99,99%. В настоящий момент Банк набирает обороты, расширяя перечень финансовых продуктов и услуг. Основная задача — сделать их доступными для всех категорий клиентов от микро-предприятий до многоотраслевых холдингов.
Как отметили в правлении Банка, ПАО «МИнБанк» всегда был и остается банком, играющим важную роль в финансово-экономической жизни страны. В банке обслуживается более 70 тысяч корпоративных клиентов, включая малый и средний бизнес, крупные промышленные предприятия, бюджетные и общественные организации, а также более 1,5 миллионов частных клиентов.
Одним из приоритетов для МИнБанка сегодня является социально-экономическое развитие субъектов РФ и муниципальных образований. Поэтому, в регионах своего присутствия Московский Индустриальный банк принимает активное участие в аукционах на предоставление кредитов. «В частности, в текущем месяце  по итогам электронного аукциона на услуги по предоставлению кредита, который проводился Администрацией Волгограда для  замещения ранее полученных кредитов в целях  снижения  процентной  ставки по кредиту, заключен Муниципальный Контракт с лимитом кредитования 400 млн. рублей», — уточнили в МИнБанке.
Специальные программы кредитования
В соответствии с Соглашением с Министерством сельского хозяйства РФ МИнБанк предоставляет льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты для предприятий агропромышленного комплекса России. Процентная ставка по ним не превышает 5% годовых, срок  кредитования устанавливается до 5 лет. 
ПАО «МИнБанк» продолжает сотрудничество с Правительством Республики Беларусь. В рамках подписанного Соглашения обновлена программа кредитования на приобретение новой продукции, произведённой в Республике Беларусь (сельскохозяйственной, дорожно-строительной и другой техники, а так же  оборудования). Минфин Беларуси компенсирует Заемщикам 2/3 ключевой ставки Банка России, действующей на дату выдачи кредита, что позволяет клиентам значительно снизить процентные расходы. Залогом по данным кредитам может выступать приобретаемое имущество. Минимальный размер участия собственными денежными средствами составляет 10% от стоимости приобретаемой техники/оборудования. 
Банковские гарантии
Сегодня в ПАО «МИнБанк» можно получить все основные виды банковских гарантий: в пользу Федеральной Налоговой Службы, Федеральной Таможенной Службы, Росалкогольрегулирования, гарантию на обеспечение участия в тендере, исполнения контракта, возврата аванса, исполнения гарантийных обязательств в рамках Федеральных законов 44-ФЗ, 223-ФЗ и Постановления Правительства РФ №615, а также  экспресс-гарантии online.  «Данный сервис позволяет клиенту, после предоставления в банк в электронном виде минимального пакета документов оперативно, в течение 3-х часов, получить необходимую гарантию», — пояснили в Банке. 
Преимущества продуктов  МИнБанка
Для корпоративных клиентов до 31 декабря 2019 года действует акция  «Счет в подарок». В рамках этой акции Банк открывает расчётный счет для новых клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – абсолютно бесплатно и дарит в подарок корпоративные карты для бизнеса, не взимая в течение 3-х месяцев плату за дистанционное банковское обслуживание (ДБО). Отметим, что новый сервис ДБО  (для бизнеса – «МИнБанк Бизнес Онлайн») интегрирован  с мобильными приложениями для IOS и Android.
Кроме того, в системе ДБО доступен продукт «Депозит онлайн», благодаря которому можно размещать временно свободные денежные средства. Сотрудники МИнБанка рассказали, что клиенту достаточно посетить отделение банка всего один раз и подписать «Договор о правилах и условиях размещения денежных средств в депозиты «Online». После этого он может многократно оформлять депозиты под выгодный процент, направляя заявления через систему ДБО.

«Отличительная черта МИнБанка – это по-прежнему индивидуальный подход к интересам клиента, что является основой для взаимовыгодного долгосрочного партнерства», — отметили в Банке.

ПАО «МИнБанк». Генеральная лицензия №912 выдана ЦБ РФ 26.08.2015.

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