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Общество 21.10.2019 22:16
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21.10.2019 22:16
Глава администрации Красноармейского района Волгограда публично отреагировал на сообщение о привлечении к административной ответственности руководителя Центра благоустройства. Как сообщает ИА "Высота 102", на своей странице в Facebook Антон Конин разъяснил, по какой причине на самом деле директор МБУ обязан выплатить штраф в размере 45 тысяч рублей. "В нашей команде своих не бросают", - с этих слов начал свой пост в соцсети чиновник.
Напомним, прокуратура выявила допущенные учреждением нарушения при проведении муниципальных закупок на сумму 3 млн рублей. Так, контракты с победителями конкурсных процедур были заключены не через 10 дней после подведения итогов аукционов, а в тот же самый день. В надзорном ведомстве указали на то, что проигравшие участники не имели возможность оспорить результаты.
Как пояснил Конин, закупки касались внеплановых работ по благоустройству дворовой территории. Бюджетные деньги на эти цели "высвободились в результате экономии на торгах по другим дворам города".
"В чем умысел? Да он прост! Терять бесценные 10 дней в условиях ограниченного времени и необходимости закончить работы в текущем году - непозволительная роскошь. В случае срыва сроков выполнения, помимо возврата денег трёх уровней бюджета, учреждение получает такую прекрасную штуку, как «меры бюджетного принуждения» согласно БК РФ. Из двух зол...", - эмоционально разъясняет ситуацию Антон Конин.
К своему комментарию глава района приложил выдержку из акта проверки КСП Волгограда, которая подтвердила целесообразность заключения муниципального контракта в авральном режиме.
"Мы ещё поборемся по этому решению в суде!", - заключил Антон Конин.
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