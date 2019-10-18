Происшествия

На проспекте Ленина в Волгограде легковушка снесла металлическое ограждение

Происшествия 18.10.2019 17:13
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18.10.2019 17:13


Водитель легкового автомобиля, по предварительным данным, не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в мэрии, ДТП произошло около 16.00 в Краснооктябрьском районе между остановками "Площадь Возрождения" и "39-я Гвардейская". Автомобилист въехал в ограждение рядом с трамвайными путями линии скоростного трамвая. В результате участок забора, протяженностью несколько метров, оказался на земле.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МУП "Метроэлектротранс". Они оценили состояние путей на данном участке после ДТП. Установив, что движению трамваев ничего не угрожает, руководство транспортного предприятия приняло решение возобновить движение электротранспорта.   

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