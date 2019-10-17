В Волгограде ДТП с 5 машинами парализовало движение в час пик

Происшествия 17.10.2019 19:32
3450 2
17.10.2019 19:32
Серьезная авария произошла сегодня около 7 часов вечера в районе остановки «Библиотечная» в Краснооктябрьском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», участниками ДТП стали сразу 5 автомобилей. На месте происшествия работают экстренные службы. Движение затруднено. Инспекторы ДПС перенаправляют потоки транспорта с Первой продольной в сторону проспекта Металлургов. Подробности уточняются в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Реклама
Популярное по теме
18.09.2019 08:40
42966 14
10.10.2019 19:15
42264 0
03.10.2019 19:46
40391 4
Аварию в Москве с тараном такси на Porsche устроил мажор из Волгоградской области17.10.2019 16:13
Происшествия 17.10.2019 16:13
12956 21 Обсудить
В ДТП у Волгоградского кардиоцентра мужчина получил черепно-мозговую травму17.10.2019 14:52
Происшествия 17.10.2019 14:52
1096 1 Обсудить
В Волгоградской области нашлась пропавшая без вести 24-летняя девушка17.10.2019 09:50
Происшествия 17.10.2019 09:50
3270 11 Обсудить
"Газель" на трассе Москва-Волгоград врезалась в машину дорожной службы, водитель погиб16.10.2019 17:43
Происшествия 16.10.2019 17:43
4318 0 Обсудить
В Волгограде товаровед вынес в носках телефонов на полмиллиона рублей16.10.2019 16:51
Происшествия 16.10.2019 16:51
1935 2 Обсудить
Остался после ЧМ-2018: в Волгограде задержали нелегала из Нигерии16.10.2019 15:50
Происшествия 16.10.2019 15:50
1994 4 Обсудить
В Волгоградской области за сутки мошенники украли с чужих банковских карт почти полмиллиона рублей16.10.2019 11:00
Происшествия 16.10.2019 11:00
2453 8 Обсудить
Жители Краснодарского края и ХМАО пострадали в ДТП под Волгоградом16.10.2019 10:14
Происшествия 16.10.2019 10:14
891 0 Обсудить
В Волгоградской области от удара током погиб рабочий15.10.2019 09:15
Происшествия 15.10.2019 09:15
2570 0 Обсудить
Под Волгоградом у "дачника" изъяли оружие и наркотики15.10.2019 08:57
Происшествия 15.10.2019 08:57
8238 8 Обсудить
Джип перевернулся три раза: под Волгоградом произошло лобовое ДТП14.10.2019 20:12
Происшествия 14.10.2019 20:12
7968 0 Обсудить
В Волгоград из Михайловки вертолетом доставили единственного выжившего в страшном ДТП студента14.10.2019 18:13
Происшествия 14.10.2019 18:13
8033 0 Обсудить
Сотрудники ломбарда в Волгограде дали отпор разбойнику-рецидивисту14.10.2019 14:41
Происшествия 14.10.2019 14:41
1774 0 Обсудить
В Волгограде жителей элитного поселка оставили без газа горе-землекопы13.10.2019 14:47
Происшествия 13.10.2019 14:47
4116 6 Обсудить
В Волгограде 72-летний водитель спровоцировал ДТП с пострадавшими13.10.2019 10:14
Происшествия 13.10.2019 10:14
2068 0 Обсудить
Реклама