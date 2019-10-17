Расследования

Бывший главный архитектор Волгограда и Волжского задержан в Крыму

Расследования 17.10.2019 18:23
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17.10.2019 18:23


Бывший высокопоставленный чиновник Волгограда Александр Моложавенко задержан в Крыму. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральные СМИ, правоохранители связывают задержание и.о. директора департамента архитектуры и градостроительства Севастополя с расследованием уголовного дела. Ранее сотрудники ФСБ задержали отправленного в отставку с поста директора департамента городского хозяйства Севастополя Михаила Тарасова. Официально силовые ведомства данные сообщения пока не прокомментировали.
В Крым из Волгоградской области Моложавенко  переехал в октябре 2016 года, являясь на тот момент главным архитектором Волжского. До этого в течение 15 лет работал в комитете по градостроительству и архитектуре Волгограда. Некоторое время являлся заместителем руководителя областного профильного ведомства. 
Примечательно, что после отъезда Моложавенко в Крым, его управление в мэрии Волжского возглавил Максим Жукалов, который проработал в должности совсем недолго. В марте 2017 года и он перебрался в Севастополь, став заместителем Моложавенко.
Связи Волжского с Крымом укрепились и после переезда на побережье Черного моря бывшего директора Волгоградского ботанического сада Олега Короткова, который стал руководителем лаборатории парковедения Никитского ботанического сада.
Александр Моложавенко  около 10 лет преподавал в ВолгГАСУ, являлся профессором кафедры архитектурного проектирования жилых и общественных зданий. Занимал должность  председателя Волгоградской областной общественной организации архитекторов России.
На фото 2013 года Александр Моложавенко (слева) рядом с экс-лидером Сталинградского обкома КПРФ Николаем Паршиным, который находится сейчас в международном розыске.

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