Бывший главный архитектор Волгограда и Волжского задержан в Крыму





Бывший высокопоставленный чиновник Волгограда Александр Моложавенко задержан в Крыму. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральные СМИ, правоохранители связывают задержание и.о. директора департамента архитектуры и градостроительства Севастополя с расследованием уголовного дела. Ранее сотрудники ФСБ задержали отправленного в отставку с поста директора департамента городского хозяйства Севастополя Михаила Тарасова. Официально силовые ведомства данные сообщения пока не прокомментировали.

В Крым из Волгоградской области Моложавенко переехал в октябре 2016 года, являясь на тот момент главным архитектором Волжского. До этого в течение 15 лет работал в комитете по градостроительству и архитектуре Волгограда. Некоторое время являлся заместителем руководителя областного профильного ведомства.

Примечательно, что после отъезда Моложавенко в Крым, его управление в мэрии Волжского возглавил Максим Жукалов, который проработал в должности совсем недолго. В марте 2017 года и он перебрался в Севастополь, став заместителем Моложавенко.

Связи Волжского с Крымом укрепились и после переезда на побережье Черного моря бывшего директора Волгоградского ботанического сада Олега Короткова, который стал руководителем лаборатории парковедения Никитского ботанического сада.

Александр Моложавенко около 10 лет преподавал в ВолгГАСУ, являлся профессором кафедры архитектурного проектирования жилых и общественных зданий. Занимал должность председателя Волгоградской областной общественной организации архитекторов России.

На фото 2013 года Александр Моложавенко (слева) рядом с экс-лидером Сталинградского обкома КПРФ Николаем Паршиным, который находится сейчас в международном розыске.