В Волгограде отремонтируют дорогу к элитному поселку

Общество 16.10.2019 11:52
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16.10.2019 11:52
Улицу Латошинскую, ведущую к элитному поселку с одноименным названием, отремонтируют в Волгограде, сообщает ИА "Высота 102". По информации пресс-службы администрации Волгоградской области, в течение двух лет будет проведен полный объем реконструкции протяженного участка от улицы Латошинской до III-й Продольной с расширением дорожного полотна. Детальный план дальнейшей реконструкции улицы Латошинской чиновники обладминистрации должны подготовить к 15 ноября текущего года. Эта информация прозвучала сегодня в ходе инспекционного осмотра главой региона объектов улично-дорожной сети в рамках реализации национального и регионального приоритетного проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Фото: скриншот Яндекс.Карты
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