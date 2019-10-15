Молодежь «ЕвроХим-ВолгаКалия» покоряет профессиональные вершины

Экономика 15.10.2019 10:05
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15.10.2019 10:05
Гремячинский горно-обогатительный комбинат уникален. И речь идет не только о богатстве запасов самого Гремячинского месторождения. Самобытность предприятия еще и в том, что оно выросло в степной местности, где основным занятием местных жителей во все времена было сельское хозяйство.
Опыт работы на производстве был лишь у незначительной части населения района. И в этих условиях компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» взяла на себя заботу по обучению и воспитанию специалистов, необходимых для стабильной работы предприятия.
Вчерашние аграрии, подсобные рабочие, механизаторы, получив необходимые знания в Учебном центре и пройдя стажировку, стали аппаратчиками, машинистами, слесарями, горнорабочими.
Как рассказали ИА «Высота 102» на предприятии, большое внимание и много ресурсов компания направляет на обучение и трудоустройство молодых специалистов.
«На примере сильвинитовой обогатительной фабрики можно увидеть, что затраты предприятия окупаются с лихвой. Вчерашние молодые специалисты доказали свою заинтересованность, знания, компетентность и заполнили существовавшие вакансии в отделах и на участках фабрики. Молодые сотрудники развиваются и растут вместе с компанией. Необходимые навыки и знания они получают, работая в тесном контакте со старшими коллегами, перенимая их опыт», - пояснили информагентству в компании.
Самые трудолюбивые и упорные из еврохимовской молодежи стремительно продвигаются по карьерной лестнице и за достаточно короткий срок, наработав необходимые навыки, проходят путь от молодого специалиста до руководителя. Теперь вчерашние молодые специалисты не только управляют технологическими процессами, но и несут ответственность за жизнь и здоровье подчиненных.
Три мастера участков сильвинитовой обогатительной фабрики, механик и начальник участка обогащения фабрики - такие ответственные должности компания доверила сотрудникам, принятым по программе «Молодой специалист».
Молодежь вносит значительный вклад в подготовку запуска 1-й очереди производства, которое, после выхода на проектную мощность, позволит предприятию выпускать 2,3 млн. тонн хлористого калия в год.
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