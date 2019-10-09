Происшествия 09.10.2019 15:02
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09.10.2019 15:02
Полицейские разыскивают водителя на черном "Hyundai Solaris", который сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Как сообщили ИА "Высота 102" в УМВД России по городу Волгограду, ДТП произошло 7 октября примерно в 20:00 в арке дома №27 по проспекту Героев Сталинграда в Красноармейском районе.
Неустановленный водитель совершил наезд на 41-летнего мужчину, после чего с места аварии скрылся. В результате ДТП пешеход обратился в медучреждение, где ему диагностирован перелом голени.
Изучив записи камер видеонаблюдения, инспекторы ГАИ определили марку скрывшейся автомашины. За совершение указанного ДТП разыскивается черный "Hyundai Solaris", который возможно имеет повреждения с правой стороны.
Граждан, ставших очевидцами данного ДТП, просят обратиться в дежурную часть ГИБДД города Волгограда по телефону - 93-21-31, 93-30-76 или 02.
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