В Волгограде огласили приговор за взятки начальнику грузовой станции

Борьба с коррупцией 09.10.2019 13:31
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09.10.2019 13:31
К 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен за взятки начальник грузового района железнодорожной станции "Волжский" Волгоградского производственного участка. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в пресс-службе Волгоградского областного суда.
Судебное разбирательство по данному делу завершилось в Центральном районном суде Волгограда. Установлено, что 57-летний Игорь Поликарпов, являясь начальником грузового района железнодорожной станции, получил от руководителя транспортной компании взятку в размере 341 тысячи рублей за непринятие мер по задержке отправления контейнеров, в связи с допускаемыми работниками фирмы нарушениями схем погрузки, а также техники безопасности при производстве погрузочных работ. Действуя по аналогичной схеме, Поликарпов получил от представителей ещё двух организаций, осуществляющих грузоперевозки, взятки в размере 12 и 27 тысяч рублей за осуществляемое им незаконное бездействие. Денежные средства перечислялись на банковские карты, принадлежащие его супруге.
Приговором суда Поликарпов также лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на государственной службе, в органах местного самоуправления, правоохранительных органах, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, государственных компаниях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит государству. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.
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