









Гранитные стелы с именами сотрудников правопорядка, погибших при выполнении служебных обязанностей, установили у здания УМВД по городу Волгограду. Как сообщает ИА "Высота 102", сегодня в церемонии торжественного открытия мемориального комплекса, а также памятной доски Герою Советского Союза, полковнику внутренней службы в отставке Ивану Морозову, приняли участие начальник Главного Управления МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко, руководство и личный состав городского УМВД, ветераны, кадеты полицейских классов, родные и близкие сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга.









В граните увековечены имена волгоградских милиционеров - Валериана Кастерина, Петра Буханцева, Андрея Тряскина, Ивана Новикова, Николая Скосырева, Николая Долгополова, Сергея Гуркина, Александра Горячева и Владимира Дугина. Каждый из них, по словам Александра Кравченко, остался верен единожды данной присяге, исполнив свой долг до конца. "В память о сталинградских и волгоградских защитниках правопорядка, погибших при исполнении служебного долга, названы десятки улиц, их имена носят школы, на их примерах воспитывается молодое поколение кадетов и сотрудников. Они оставили о себе добрую память, и мы по праву ими гордимся", - сказал начальник регионального главка МВД на церемонии открытия мемориала.

Затем все присутствующие почтили память погибших сотрудников правопорядка минутой молчания.





Отметим, что в самом центре мемориала на гранитной плите высечены слова президента России о солдатах правопорядка, которые до конца оставались верными присяге. В их память на мемориале установили "вечный огонь" из гранита.

Только за последние несколько лет по инициативе ведомства в городах Камышин и Волжский открыты подобные мемориальные комплексы, новым улицам города-героя присвоены имена погибших сотрудников, их имена носят и полицейские классы учебных заведений.