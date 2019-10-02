Общество

Советская актриса прибыла в Волгоградскую область на Дни памяти Шукшина

Общество 02.10.2019 18:18
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02.10.2019 18:18


Сегодня в Волгоградской области вспоминают известного кинорежиссёра, сценариста, писателя и актёра Василия Шукшина. 2 октября 1974 года в районе станицы Клетской во время съемок фильма «Они сражались за Родину» Василий Макарович скончался от инфаркта. На утесе, где любил проводить время автор картины, установлена часовня, в которой каждый год в день смерти Шукшина проходит поминальная лития. Сегодня участие в акции вместе с жителями района и другими гостями приняла заслуженная артистка России Светлана Тома, известная по роли цыганки Рады в культовом советском фильме «Табор уходит в небо».
Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете культуры региона, в станичном центре досуга и народного творчества сегодня также проходит творческий вечер, посвящённый жизни и произведениям Василия Шукшина с участием творческих коллективов.



Завтра, 3 октября, Дни памяти Шукшина продолжатся в библиотеке №24 Волгограда, где состоятся Шукшинские чтения с участием Светланы Тома. Начало в 15-00. Справки по телефону 8 (8442) 39-10-09.

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