В Волгограде подступы к главному музею превратили в туалет

Общество 30.09.2019 12:51
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30.09.2019 12:51
В совершенно непотребном состоянии находится территория у музея-панорамы «Сталинградская битва» в районе подпорной стены, известной под названием «Колотый лед».
Как сообщает ИА «Высота 102», в самом центре Волгограда, в культовом месте - там, где в дни обороны Сталинграда стояли насмерть гвардейцы генерала Родимцева, устроен общественный туалет и помойка. Все эти тошнотворные картины можно наблюдать буквально в нескольких метрах от одной из визитных карточек Волгограда - музея-панорамы, который практически ежедневно посещают толпы туристов, и где проходят патриотические мероприятия регионального и федерального значения. Неухоженные заросли на подступах к учреждению истории и культуры давно являются привлекательными для несознательных граждан, которые свободно и безнаказанно распивают здесь алкоголь, справляют нужду прямо на часть архитектурного ансамбля музея и оставляют горы мусора.Редакция ИА «Высота 102» направляет запрос в музей - панораму «Сталинградская битва» с целью выяснить, в чьем ведении находится территория у подпорной стены и предпринимались ли какие-то попытки обеспечить ее достойное содержание.
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