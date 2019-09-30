В Волгограде подступы к главному музею превратили в туалет







В совершенно непотребном состоянии находится территория у музея-панорамы «Сталинградская битва» в районе подпорной стены, известной под названием «Колотый лед».





Как сообщает ИА «Высота 102», в самом центре Волгограда, в культовом месте - там, где в дни обороны Сталинграда стояли насмерть гвардейцы генерала Родимцева, устроен общественный туалет и помойка. Все эти тошнотворные картины можно наблюдать буквально в нескольких метрах от одной из визитных карточек Волгограда - музея-панорамы, который практически ежедневно посещают толпы туристов, и где проходят патриотические мероприятия регионального и федерального значения. Неухоженные заросли на подступах к учреждению истории и культуры давно являются привлекательными для несознательных граждан, которые свободно и безнаказанно распивают здесь алкоголь, справляют нужду прямо на часть архитектурного ансамбля музея и оставляют горы мусора.Редакция ИА «Высота 102» направляет запрос в музей - панораму «Сталинградская битва» с целью выяснить, в чьем ведении находится территория у подпорной стены и предпринимались ли какие-то попытки обеспечить ее достойное содержание.



