Под Волгоградом столкнулись два авто из-за больного эпилепсией водителя

Происшествия 30.09.2019 10:41
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30.09.2019 10:41
Два легковых автомобиля столкнулись сегодня утром на улице 40 лет Победы в Волжском, пострадал один человек. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, по предварительной информации, причиной аварии стал приступ эпилепсии у одного из водителей - 72-летнего мужчины. Он госпитализирован в больницу им. Фишера в Волжском с сотрясением головного мозга.
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