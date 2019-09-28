В Волгограде водитель сбил подростка и сбежал

Происшествия 28.09.2019 12:02
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28.09.2019 12:02
В Волгограде разыскивают водителя, который сбил на автомобиле "Нива" подростка и скрылся с места происшествия. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, ДТП произошло в Дзержинском районе накануне в 19:30. Водитель на автомашине "Нива" темного цвета двигался по улице Землячки в сторону ул. Космонавтов. Напротив дома №58 по ул. 8-ой Воздушной Армии совершил наезд на 15-летнего подростка, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате пострадавшего доставили в больницу с ушибами и травмой стопы.
Место нахождения водителя пока не установлено. Очевидцев ДТП просят откликнуться по телефонам: дежурной части городского ГАИ - 93-21-31 или "02".
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