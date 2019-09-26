Экономика

Чиновников Волгоградской области отчитали за срыв программы переселения из аварийного жилья

Экономика 26.09.2019 11:59
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26.09.2019 11:59


Чиновников Волгоградской области раскритиковали за срыв работы по заключению контрактов на переселение граждан из аварийного жилья. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию Фонда ЖКХ, поводом для срочной видеоконференции послужила ситуация, сложившаяся в республике Башкортостан, Удмуртской республике, Саратовской и Волгоградской областях, где не выполняется план-график реализации этапа 2019-2020 годов региональных программ. 
Заместитель генерального директора Фонда ЖКХ Олег Рурин напомнил руководителям региональных ведомств о том, что к 1 сентября во всех регионах страны ожидалось заключение контрактов по 50%, к 1 ноября – 75%, а к концу года – не менее 90% площади аварийного жилья, подлежащего расселению в ходе первого этапа 2019-2020 годов программы. «Речь идет о тех показателях, которые вы сами поставили в своих региональных программах, и под которые вы получили в мае – июне авансовое финансирование, - отметил он. – Такой темп реализации программы, по нашему мнению, позволит вам успешно справиться с целевыми показателями первого этапа. Ведь при строительстве домов, при приобретении квартир в строящихся домах нужно не только заключить контракты, но и время, чтобы построить объекты, ввести их в эксплуатацию. Именно поэтому важно, на каком этапе проведения конкурсных процедур и заключения контрактов вы находитесь».


Заместитель генерального директора госкорпорации также напомнил участникам совещания, что Фонд ЖКХ будет приостанавливать финансирование программ тем регионам, которые до конца 2019 года не представят реестры контрактов на 90% планового объема расселения аварийного жилья по этапу 2019-2020 годов, финансируемого с участием средств Фонда. Когда реестры на этот объем будут представлены, только тогда Фонд автоматически возобновит финансирование.
«Прошу пояснить, в чем проблемы. Что мешает двигаться в плановом темпе. Какие конкурсные процедуры начаты и когда ожидается их завершение», - передал слово представителям региональных органов исполнительной власти Олег Рурин.
Как показал ход совещания, при том, что на данный момент информацию о заключенных контрактах не представил ни один из четырех субъектов Федерации, участвующих в совещании, ситуация в них существенно различается.
Наибольшую тревогу вызывает положение в Удмуртской Республике и в Волгоградской области.
В Волгоградской области, по словам председателя областного комитета строительства Юрия Чувашина, для запуска программы потребовалось изыскивать в региональном и муниципальных бюджетах дополнительные средства на покрытие разницы между нормативной и фактической стоимостью квадратного метра нового жилья. В ближайшее время, как он доложил, планируется заключить контракты на приобретение нескольких десятков квартир для переселения граждан из аварийного жилья. Однако этот ответ не устроил замгендиректора корпорации.


«Вам по первому этапу программы нужно расселить 533 помещения, где проживают 1 224 человека, это более 18 тыс.кв.м. Те усилия, о которых вы рассказали, явно недостаточны, чтобы выполнить вовремя весь объем стоящих перед вами задач, - сказал, обращаясь к представителю Волгоградской области, Олег Рурин. – Представлена информация о начале процедур по приобретению нового жилья в объеме 2,3 тыс.кв.м. По остальным нужно разбираться». 
По итогам видеосовещания чиновников администрации Волгоградской области обязали представить детальную информацию и графики прохождения конкурсных процедур, которые в Фонде ЖКХ будут еженедельно контролировать.


Между тем, напомним, пока жилье для обитателей аварийных домов приобрела лишь администрация Волжского. Недавно здесь были закуплены несколько десятков квартир для жителей ветхого жилья. 
Как ранее сообщало ИА "Высота 102", фонд содействия реформированию ЖКХ готов выделить Волгоградской области почти 1,5 миллиарда рублей на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья. 
Согласно подписанному соглашению, Фонд обязуется предоставить Волгоградской области в 2019 году 586,3 миллиона рублей, в 2020 году — 446,7 миллиона рублей, в 2021 году — 446,7 миллиона рублей на реализацию мероприятий программы переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми с 1 января 2012-го до 1 января 2017 года.

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