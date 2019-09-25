Экономика

Сбербанк и «ДомКлик» выяснили, где проще всего продать квартиру

Экономика 25.09.2019 16:49
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25.09.2019 16:49


Сбербанк проанализировал, сколько времени занимает продажа квартиры в разных регионах России. В выборке в один миллион объявлений аналитики проекта «СберДанные» (инициатива Сбербанка по обработке и анализу больших данных) и сервиса «ДомКлик» (входит в экосистему Сбербанка) рассмотрели информацию о сделках, совершенных на первичном и вторичном рынках с января по июль 2019 г.— сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
В 2019 году типичный срок продажи квартиры в России составил 79 дней с момента ее появления на рынке. За три полных месяца уходит порядка 90% объектов. Лишь 2% предложений не находят своего покупателя дольше шести месяцев — этот срок можно считать тревожно долгим «зависанием». 
В целом россияне выбирают средний ценовой класс. Относительно дорогие лоты уходят на 20 дней быстрее, чем лоты из дешевых сегментов.
В лидерах регионов по скорости продажи квартир (в среднем — два месяца) — Республика Саха (Якутия), Камчатский край и Удмуртия. В десятку ожидаемо попали Москва и Санкт-Петербург, где покупателя удается найти за 66 и 68 дней соответственно. Однако в Засечном Пензенской области для заключения сделки требовалось всего 44 дня. Выделяются и отдельные точки в Подмосковье: Путилково, Орехово-Зуево, Королев, несмотря на то что стоимость квадратного метра здесь относительно высока. Спрос на недвижимость в новых кварталах-спутниках на границах городов повышен, и это справедливо не только для Москвы и Санкт-Петербурга, но и для регионов.

Дольше всего по итогам семь месяцев 2019 г. квартиры продавали в Сахалинской области. В аутсайдерах оказались преимущественно регионы европейской части России. В целом для замыкающей десятки субъектов характерен медианный срок продажи недвижимости — около 100 дней и более, что на четверть превышает показатель по всей стране. 
Среди отдельных квартир дольше всего в 2019 г. продавалась недвижимость в Саратове. Объект стоимостью чуть более 2 млн руб. провисел на рынке 230 дней. Рекорд самой быстрой сделки принадлежит Краснодару, где найти покупателя удалось за полдня. Цена фактической продажи составила 2,4 млн руб. 
В среднем по России сделки по продаже квартир заключались со снижением первоначальной цены на 0,9%. Данные исследования позволяют утверждать, что острой необходимости привлекать спрос в первые семь месяцев 2019 года не было: средний размер скидок оказался невелик. 
Наибольший дисконт за рассматриваемый период был характерен для Республики Коми (4%), Ярославской и Свердловской областей (2,7% и 2,4% соответственно). Контрастная ситуация наблюдалась в Амурской области: здесь продавцам удавалось повысить цену в ходе продажи ориентировочно на 1,6%. В Москве средний размер скидки составил 0,5%, в Санкт-Петербурге — 0,6%, что чуть ниже среднего показателя по стране.
Такая картина представляется вполне закономерной. На протяжении всего 2018 г. основным драйвером рынка недвижимости являлось снижение ипотечных ставок. В ответ на увеличение спроса застройщики и собственники постепенно стали увеличивать цены. В первой половине 2019 г. стоимость кредитов на жилье прекратила падать, а число покупателей стабилизировалось. В результате появились предложения с дисконтом, но их немного, величина скидки умеренная. Продавцы понимают, что снижение ставок по ипотеке вполне может возобновиться, и не спешат избавляться от квартир.В целом около половины объектов недвижимости продаются по первоначальной цене. 

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