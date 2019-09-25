Аналитика 25.09.2019 14:50
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25.09.2019 14:50
Волгоградская область выбыла из списка «лидеров» среди российских регионов по объему долгов по зарплате. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата, на 1 сентября в регионе удалось снизить объем долга по зарплате до 71 миллиона 680 тысяч рублей, или на 46,4%. По сравнению с данными на 1 августа, долгожданную зарплату получили за этот период 562 человека. Однако остались еще 1105 человек, которые уже какой месяц не могут дождаться честно заработанных денег. Ранее, напомним, Волгоградская область входила в тройку регионов с самыми большими долгами по зарплате с показателем около 165 миллионов рублей. Такой большой долг образовался за счет предприятий-банкротов.
Сейчас Волгоградская область «скатилась» на 4 место в этом списке, где самый высокий показатель у Москвы – более 220 миллионов рублей зарплатных долгов. Далее следует Тверская область – более 98 миллионов рублей, затем Приморский край – 72, 1 миллиона рублей. Между тем, в России немало регионов, где зарплату платят всем вовремя – это Владимирская, Липецкая, Орловская области и многие другие.
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