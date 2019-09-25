Телеком 25.09.2019 13:13
297 0
25.09.2019 13:13
Обеспечение передачи квантовых ключей на длительные расстояния в волоконно-оптических линиях — одна из сложнейших технических задач.
Ее решение успешно обеспечили Казанский квантовый центр Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева (ККЦ КНИТУ– КАИ), «Ростелеком» и «Таттелеком», передав ключи шифрования на волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) протяженностью 143 километра. Это мировой рекорд1 для действующих коммерческих сетей связи. Ранее, в 2018 году, «Ростелеком» тестировал подобную технологию на ВОЛС протяженностью 58 километров, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.
Эксперты считают, что квантовые коммуникации обеспечивают наивысшую из существующих на сегодня степень защиты передачи данных по ВОЛС. Технология основана на использовании фундаментальных законов квантовой физики, которые невозможно обойти. Для обмена ключами шифрования используются одиночные фотоны, состояния которых безвозвратно меняются, как только кто-то попытается их «прочитать». Любая попытка перехвата будет тут же обнаружена и предотвращена.
Тестовая ВОЛС соединила лабораторию Практической квантовой криптографии ККЦ КНИТУ-КАИ с узлом связи «Ростелекома» в Апастово. В тестировании были задействованы магистральные сети двух независимых операторов связи — «Ростелекома» и «Таттелекома», что важно для практического внедрения квантовых коммуникаций.
Испытываемый прототип комплекса передачи и приема данных с гибридной квантово-классической защитой, разработан в КНИТУ-КАИ и поддерживает передачу квантовых ключей на большие расстояния. Он включает систему квантового распределения ключей на боковых частотах, криптомаршрутизатор и высокоэффективный детектор одиночных фотонов производства российской компании «СКОНТЕЛ». В качестве исходной системы квантовой рассылки ключа использовалась разработка Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО).
При тестировании работы криптомаршрутизатора были организованы сеансы видеоконференции между двумя узлами связи на расстоянии 143 километра с оптическими потерями в канале 37 дБ. Для обмена ключами шифрования использовался поток одиночных фотонов, в квантовые состояния которых записывалась классическая информация. Квантовая рассылка ключей проходила при частоте смены фазы модуляции 100 МГц со средним количеством фотонов 0,2 на один такт модуляции. Среднее значение скорости генерации квантовых ключей в канале позволяло менять 256-битный ключ шифрования до двух раз в минуту.
1По данным Казанского квантового центра КНИТУ-КАИ.
Реклама
Популярное по теме
13.09.2019 14:44
9880 1
30.08.2019 11:39
3297 0
03.09.2019 10:02
2144 0
Школьные годы чудесные: платформа «Лицей» обеспечит качественное обучение24.09.2019 13:41
МегаФон и СПбГУ открыли первую студенческую 5G-лабораторию23.09.2019 14:14
Образовательная программа по кибербезопасности в Сириусе завершилась уникальным соревнованием23.09.2019 13:17
Кибербезопасность: «Ростелеком» научил правильному поведению в сети23.09.2019 12:12
Компании Юга интегрируют телефонию с CRM19.09.2019 16:22
МегаФон показал рекордные скорости 5G в России13.09.2019 14:44
«Ростелеком» обеспечил бесперебойное видеонаблюдение на выборах12.09.2019 12:01
В «Сириусе» открылась новая образовательная программа по кибербезопасности09.09.2019 15:19
«Ростелеком» на Юге ускорил работу интернет-сервисов Google09.09.2019 12:24
«Ростелеком» обеспечит телекоммуникационными услугами новый ХАБ Приморья05.09.2019 15:04
«Ростелеком» завершил подключение ПСБ к Единой биометрической системе03.09.2019 15:22
«Ростелеком» удивил волгоградцев картонным макетом города03.09.2019 10:02
МегаФон и КХЛ отмечают 12-летие совместного развития российского хоккея02.09.2019 14:11
Yota запустила новые безлимитные приложения для планшета30.08.2019 11:39
Более 16 тысяч волгоградцев выбрали мобильную связь от «Ростелекома»29.08.2019 16:38
Реклама