Расследования

В Волгограде гражданин Армении «намудрил» с мошенническими схемами при продаже автомобилей

Расследования 24.09.2019 10:37
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24.09.2019 10:37


4 с половиной  года в исправительной колонии общего режима получил 26-летний Гарик Хачатрян за махинации с продажей автомобилей. Как сообщили ИА «Высота 102» в Дзержинском районном суде Волгограда, установлено, что в январе 2018 года Хачатрян, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, пользуясь доверительными отношениями с А., предложил ему заключить договор купли-продажи автомобиля  «BMW X6».  Сумма сделки составила 1 миллион 200 тысяч рублей.  Хачатряну было известно, что указанный автомобиль зарегистрирован на состоящего в сговоре Н. Н. не присутствовал при оформлении договора, тем самым оставляя за собой возможность оспорить в последующем правомерность перехода права собственности на указанный автомобиль. Через несколько дней после продажи авто Хачатрян и Н. прибыли в МО ГИБДД ТН и РАМТС ГУ МВД России по Волгоградской области, где  подали заявление о выдаче дубликата паспорта транспортного средства и свидетельства на автомобиль, якобы в связи с их утратой. Получив документы, злоумышленники обратились в УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области, сообщив о якобы совершенных А. противоправных действиях, заключающихся в том, что последний получил от Н. автомобиль для реализации, однако денежные средства по договору купли-продажи не передавал и неправомерно удерживает у себя транспортное средство. В результате чего, на основании документов, свидетельствующих о том, что автомобиль принадлежит на праве собственности иному лицу,  иномарка была изъята у добросовестного приобретателя и передана Н.
Действуя по аналогичной схеме Хачатрян и иные лица, состоящие в преступном сговоре, пытались путём обмана завладеть чужим имуществом при продаже ещё трёх автомобилей. Однако довести свой преступный умысел до конца они не смогли, поскольку их действия были пресечены сотрудниками полиции. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в вышестоящую инстанцию. 

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