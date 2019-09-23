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МегаФон и СПбГУ открыли первую студенческую 5G-лабораторию

Телеком 23.09.2019 14:14
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23.09.2019 14:14


Ведущий университет Санкт-Петербурга и оператор цифровых возможностей МегаФон открыли набор в первую в России лабораторию 5G, где студенты технических специальностей и направления ИТ будут изучать работу сетей пятого поколения и разрабатывать новые услуги.
Учебный курс лаборатории сезона 2019-2020 будет состоять из трех этапов общей продолжительностью восемь месяцев. Первый этап (пройдет с 23 сентября по 26 октября) включает в себя открытый образовательный онлайн-модуль, в котором примут участие все желающие студенты СПбГУ и недавние выпускники университета (те, кто закончил обучение не более трех лет назад). Слушатели онлайн-модуля, успешно прошедшие первый этап и выполнившие тестовые задания, перейдут на следующий и станут полноценными участниками лаборатории. Подать заявку на участие можно до 10 октября 2019 г.

Программой учебного курса 5G-лаборатории предусмотрено два направления: разработка цифровых решений и управление их интеграцией. Разработчики будут изучать особенности пятого поколения связи, научатся работать с актуальными фреймворками, инструментальными средствами разработки, получат знания и навыки в областях пользовательского интерфейса (UI), автоматизированного контроля качества программных решений. Менеджеры получат навыки по выводу на рынок высокотехнологичных продуктов и управлению процессом разработки. 
«Сети 5G только начинают внедряться в разных странах мира, но уже сейчас понятно, каким огромным потенциалом обладает новая технология. В нашей цифровой лаборатории студенты и недавние выпускники СПбГУ будут находить варианты применения 5G, о которых, возможно, еще даже не догадываются в коммерческих компаниях. Площадка станет уникальной средой для самореализации молодых талантливых разработчиков, тестировщиков, менеджеров проектов, что позволит им профессионально развиваться и развивать мир цифровых технологий», — комментирует директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона Валентина Ватрак.
«В Санкт-Петербурге работает R&D-центр МегаФона, где мы тестируем существующие решения 5G. В цифровой лаборатории СПбГУ тоже установлено оборудование самой последней версии – базовая станция и фрагмент ядра, способные показать скорости до 5 Гбит/с.  На нем студенты смогут находить новые варианты применения современных технологий – умный город, беспилотный транспорт, виртуальная реальность. Одним словом, все то, чем мы будем пользоваться уже завтра», — рассказывает директор по инфраструктуре и техническим инновациям МегаФона Фредерик Ваносчуйзе.
Соглашение о запуске проекта МегаФон и СПбГУ подписали в начале лета на Петербургском международном экономическом форуме. Вложения МегаФона в техническое оснащение лаборатории и составили порядка 20 млн рублей, дополнительные инвестиции будут направлены в образовательный процесс. 
Цифровая лаборатория открылась на базе кампуса Высшей школы менеджмента СПбГУ «Михайловская дача» и получила название <5G_Dream_Lab>. Она оборудована тестовой зоной 5G — т.н. «песочницей» — и станет местом разработки новых услуг на основе технологии сетей пятого поколения. 
Открытие площадки прошло в рамках делового форума Высшей школы менеджмента СПбГУ GSOM Family Day. Кроме презентации, на мероприятии состоялись экскурсия по 5G-лаборатории и лекция директора по техническим инновациям и инфраструктуре МегаФона Фредерика Ваносчуйзе на тему «<5G_Dream_Lab>: возможности технологии 5G для разработчиков».


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