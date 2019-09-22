В Волгограде пришло в негодность бомбоубежище

Общество 22.09.2019 21:18
658 0
22.09.2019 21:18
Волгоградское предприятие оштрафовано за нарушение правил содержания нежилого фонда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, с требованием административного наказания в отношении АО «Красноармейский хлеб» обратилась прокуратура района. Поводом для этого послужили результаты проверки защитного сооружения, которое было передано в управлении предприятию. Административный офис акционерного общества располагается как раз над бомбоубежищем, которое предприятие должно было содержать в рабочем состоянии. Однако, как выяснилось, своих обязанностей коммерсанты не выполняли, что и показал осмотр, проведенный совместно с сотрудниками комитета по гражданской защите администрации Волгограда.
Так, на полу при входе в защитное сооружение и вентиляционной камере, а также в помещениях защитного сооружения гражданской обороны имелись следы влаги, что свидетельствовало о нарушении гидроизоляции помещений данного объекта; санузлы, не используемые в хозяйственных целях, находились в открытом состоянии, не были опечатаны, несущие конструкции защитного сооружения (стены и потолок) имели повреждения, включая повреждения штукатурки и защитного лакокрасочного покрытия. В помещении не работала система отопления и канализации и не было холодной воды. По решению суда АО «Красноармейский хлеб» оштрафовано на 20 тысяч рублей.
Реклама
Популярное по теме
08.09.2019 20:19
45376 48
07.09.2019 16:05
29820 0
02.09.2019 20:15
36330 9
Врачи спасли волгоградку в самолете "Москва-Иркутск"22.09.2019 12:49
Волжане оценили ноу-хау мэрии в борьбе за чистоту22.09.2019 12:24
Мозаика не пострадает: здание Волгоградского ТЮЗа сделают современным и безопасным22.09.2019 11:20
В Волгограде кредитный кооператив беглого экс-депутата Госдумы вступил в финальную стадию банкротства22.09.2019 09:20
В Волгоградской области потеряли силачей21.09.2019 18:47
Роструд насчитал в Волгоградской области сотни вакансий с зарплатой 80 тысяч рублей21.09.2019 15:24
Волгоградца оштрафовали за позорный комментарий в социальной сети21.09.2019 14:19
В селе Волгоградской области новый ФАП закопали в землю21.09.2019 10:58
Жителям Волгоградской области вернули деньги по двойным платежкам20.09.2019 13:12
В Волгограде поднимают закатанные в асфальт люки20.09.2019 12:39
Банан в помощь!: В Волгограде горожане рванули на работу на велосипедах20.09.2019 10:10
Для новой Волгоградской облдумы готовят подарки на миллион рублей19.09.2019 16:14
В Волгограде ураган разорвал в клочья коррупцию19.09.2019 15:31
Волгоградское УФАС оштрафовало энергетиков на 600 тысяч за нерасторопность19.09.2019 13:58
Юные кадеты Волгограда приняли присягу на Мамаевом кургане19.09.2019 12:28
Реклама