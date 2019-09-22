В Волгограде пришло в негодность бомбоубежище





Волгоградское предприятие оштрафовано за нарушение правил содержания нежилого фонда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, с требованием административного наказания в отношении АО «Красноармейский хлеб» обратилась прокуратура района. Поводом для этого послужили результаты проверки защитного сооружения, которое было передано в управлении предприятию. Административный офис акционерного общества располагается как раз над бомбоубежищем, которое предприятие должно было содержать в рабочем состоянии. Однако, как выяснилось, своих обязанностей коммерсанты не выполняли, что и показал осмотр, проведенный совместно с сотрудниками комитета по гражданской защите администрации Волгограда.

Так, на полу при входе в защитное сооружение и вентиляционной камере, а также в помещениях защитного сооружения гражданской обороны имелись следы влаги, что свидетельствовало о нарушении гидроизоляции помещений данного объекта; санузлы, не используемые в хозяйственных целях, находились в открытом состоянии, не были опечатаны, несущие конструкции защитного сооружения (стены и потолок) имели повреждения, включая повреждения штукатурки и защитного лакокрасочного покрытия. В помещении не работала система отопления и канализации и не было холодной воды. По решению суда АО «Красноармейский хлеб» оштрафовано на 20 тысяч рублей.



