Общество

В Волгограде пришло в негодность бомбоубежище

Общество 22.09.2019 21:18
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22.09.2019 21:18


Волгоградское предприятие оштрафовано за нарушение правил содержания нежилого фонда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, с требованием административного наказания в отношении АО «Красноармейский хлеб» обратилась прокуратура района. Поводом для этого послужили результаты проверки защитного сооружения, которое было передано в управлении предприятию. Административный офис акционерного общества располагается как раз над бомбоубежищем, которое предприятие должно было содержать в рабочем состоянии. Однако, как выяснилось, своих обязанностей коммерсанты не выполняли, что и показал осмотр, проведенный совместно с сотрудниками комитета по гражданской защите администрации Волгограда. 
Так, на полу при входе в защитное сооружение и вентиляционной камере, а также в помещениях защитного сооружения гражданской обороны имелись  следы влаги, что свидетельствовало  о нарушении гидроизоляции помещений данного объекта; санузлы, не используемые в хозяйственных целях, находились  в открытом состоянии, не были опечатаны, несущие конструкции защитного сооружения (стены и потолок) имели повреждения, включая повреждения штукатурки и защитного лакокрасочного покрытия. В помещении не работала система отопления и  канализации и не было холодной воды. По решению суда АО «Красноармейский хлеб» оштрафовано на 20 тысяч рублей. 

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