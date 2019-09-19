В Волгоград из Германии экстрадировали вербовщика в террористы





В Волгоград из Федеративной Республики Германии экстрадирован обвиняемый в содействии террористической деятельности. Как сообщили ИА "Высота 102" в СУ СК по Волгоградской области, 19-летний уроженец одной из кавказских республик является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч.1 ст.205.1 УК РФ (вовлечение лиц в участие в незаконном вооруженном формировании).

По данным следствия, в 2017 году обвиняемый, находясь на территории Федеративной Республики Германии, через популярную социальную сеть и мессенджер вступил в переписку с двумя несовершеннолетними жителями одного из регионов России и стал уговаривать их вступить в незаконное вооруженное формирование, осуществляющее террористическую деятельность на территории Сирийской Арабской Республики. В конечном итоге подростки согласились, но отправиться в зону боевых действий им помешали сотрудники спецслужб, своевременно отреагировавшие на преступную переписку. По данному факту незамедлительно было возбуждено уголовное дело. Несовершеннолетние соучастники, поддавшиеся вербовке, оперативно были установлены и привлечены к уголовной ответственности, а их «духовный наставник» объявлен в розыск. О том, что мужчина проживает в Германии и оттуда же вел свою пропагандистскую деятельность стало известно в апреле текущего года. В рамках международного сотрудничества и во взаимодействии с сотрудниками Интерпола он был задержан по месту своего жительства – в городе Хузум. На днях была завершена процедура экстрадиции обвиняемого, который уже доставлен в Волгоградскую область. В ходе допроса подследственный отказался от дачи каких-либо показаний, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ. Проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу.

За попытку принять участие на территории иностранного государства в незаконном вооруженном формировании (ч.3 ст.30, ч.2 ст.208 УК РФ) сообщники основного фигуранта преступления были приговорены к трем годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на один год.



