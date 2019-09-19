Для новой Волгоградской облдумы готовят подарки на миллион рублей

Общество 19.09.2019 16:14
308 3
19.09.2019 16:14
Аппарат Волгоградской облдумы потратит около 1 миллиона рублей для приобретения сувениров. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, подарки понадобятся новому составу регпарламента для обеспечения мероприятий, проводимых думой, и для вручения гражданам и организациям в целях поощрения за большой вклад в социально-экономическое и культурное развитие Волгоградской области, за успехи в науке, здравоохранении, строительстве, культуре, образовании и другие заслуги.
В частности, планируется закупить 120 тонометров – аппаратов для измерения давления. На эти цели выделено 240 тысяч рублей. Еще 260 тысяч рублей из областного бюджета направят на приобретение 11 телевизоров. Почти полмиллиона потратят на покупку 300 предметов посуды из керамики, фарфора и стекла: чайных пар, сервизов и бокалов. По итогам проведенных электронных аукционов сумма, предназначенная для приобретения сувениров, может снизиться.
Реклама
Популярное по теме
08.09.2019 20:19
45040 48
02.09.2019 20:15
36130 9
08.09.2019 12:51
26216 38
В Волгограде ураган разорвал в клочья коррупцию19.09.2019 15:31
Немытые остановки Дзержинского района Волгограда возмутили жителей19.09.2019 14:24
Волгоградское УФАС оштрафовало энергетиков на 600 тысяч за нерасторопность19.09.2019 13:58
Юные кадеты Волгограда приняли присягу на Мамаевом кургане19.09.2019 12:28
В Волгограде торговали полуфабрикатами из цыплят с сальмонеллой19.09.2019 11:25
Засушливый сентябрь в Волгоградской области остановил волну грибных отравлений19.09.2019 08:38
В Волгограде «игравшую» не по правилам УК выгнали с рынка ЖКХ18.09.2019 16:39
В Волгограде социальная служба незаконно обделила ветерана труда18.09.2019 16:03
В Волгограде на проблемном перекрестке установят подвесные светофоры18.09.2019 15:43
В Волгоградской области главы двух поселений отказались отвечать прокурору18.09.2019 12:30
В Волгоградской области военных заставили убраться18.09.2019 11:51
Михаила Таранцова уволили из волгоградского вуза18.09.2019 11:32
Правительство утвердило правила выплаты компенсации по ипотеке многодетным семьям18.09.2019 11:13
Новым депутатам Волгоградской областной думы готовят комфортную атмосферу18.09.2019 09:01
В Волгограде в сквере имени Пахмутовой выложат «музыкальные» дорожки17.09.2019 17:33
Реклама