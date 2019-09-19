Для новой Волгоградской облдумы готовят подарки на миллион рублей





Аппарат Волгоградской облдумы потратит около 1 миллиона рублей для приобретения сувениров. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, подарки понадобятся новому составу регпарламента для обеспечения мероприятий, проводимых думой, и для вручения гражданам и организациям в целях поощрения за большой вклад в социально-экономическое и культурное развитие Волгоградской области, за успехи в науке, здравоохранении, строительстве, культуре, образовании и другие заслуги.

В частности, планируется закупить 120 тонометров – аппаратов для измерения давления. На эти цели выделено 240 тысяч рублей. Еще 260 тысяч рублей из областного бюджета направят на приобретение 11 телевизоров. Почти полмиллиона потратят на покупку 300 предметов посуды из керамики, фарфора и стекла: чайных пар, сервизов и бокалов. По итогам проведенных электронных аукционов сумма, предназначенная для приобретения сувениров, может снизиться.



