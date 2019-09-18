Общество

Новым депутатам Волгоградской областной думы готовят комфортную атмосферу

Общество 18.09.2019 09:01
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18.09.2019 09:01


Более 800 тысяч рублей будет потрачено из бюджета Волгоградской области на закупку новых сплит-систем для нужд регионального парламента. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, соответствующий аукцион объявил аппарат облдумы. Всего планируется закупить 29 кондиционеров, работающих на охлаждение, обогрев, осушение и вентиляцию. Сплит-системы рассчитаны на помещения различной площади – до 20 квадратных метров, до 25 кв.м.,не менее 35 и 70 квадратных метров. То есть кондиционеры будут установлены как и в рабочих кабинетах, так и в более просторных помещениях. 

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