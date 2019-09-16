«Подводные камни» ОСАГО: на что обратить внимание

Экономика 16.09.2019 09:23
1230 9
16.09.2019 09:23
За последние несколько лет законодательство в сфере ОСАГО претерпело ряд изменений, направленных на упорядочение процесса. Однако некоторые эксперты считают, что, по-прежнему, страховую выплату своевременно и в полном объеме получить сложно. О том, с какими проблемами приходится сталкиваться автомобилистам и на что стоит обращать внимание в случае ДТП ИА «Высота 102» рассказал гражданский активист Денис Крапивницкий, который ранее много лет проработал в страховой компании.
Натуральное возмещение
С апреля 2017 года законом установлено приоритетное возмещение причиненного вреда в натуральной форме. Что это значит? Страховщик сам организовывает восстановительный ремонт и его оплачивает, исходя из стоимости запасных частей, материалов и норма-часов работ, установленных в Справочниках Российского Союза Автостраховщиков.
Из нашей практики мы знаем, что нередко на станциях техобслуживания затягивают сроки ремонта, часто он бывает некачественным. И страховые компании могут прибегнуть к недобросовестным действиям — вынудить потребителя подписать соглашение, к примеру, на увеличение срока проведения ремонта с 30 рабочих дней (по закону) до нескольких месяцев и на меньшую сумму (иногда до 50% от положенной), или на разрешение станции технического обслуживания использовать при ремонте бывшие в употреблении детали и запасные части.
Европротокол без ошибок
Участники ДТП зачастую оформляют европротокол самостоятельно — закон позволяет это делать при причинении вреда транспортному средству на сумму до 100 000 руб. Эти действия вынужденные, так как срок ожидания сотрудников ГИБДД обычно от 3-х и более часов.
В этих обстоятельствах важно избежать ошибок, так как любая из них, даже на первый взгляд незначительная, может стать основанием для отказа в выплате страхового возмещения.
Напомню, упрощенный порядок оформления дорожно-транспортного происшествия без вызова сотрудников полиции возможен только при условии наличия действующих (действительных) договоров ОСАГО у обоих участников ДТП.
Осмотр поврежденного авто — этап важный
К сожалению, отделы урегулирования убытков у подавляющего большинства страховых компаний находятся только в Волгограде. А жителям области для предоставления авто на осмотр и получения страхового возмещения приходится преодолевать немалые расстояния.
Закон об ОСАГО предусматривает обязанность страховщика выдать потерпевшему акт о страховом случае и ознакомить его с актом осмотра транспортного средства.
Однако, известны случаи, когда потерпевшие даже не знали какие повреждения его автомобиля зафиксировал эксперт. Случается, что акты о страховых случаях под различными предлогами не выдаются, а в направлении на ремонт указан неполный перечень повреждений. При ознакомлении с актами осмотра сотрудники страховых компаний запрещают их фотографировать, разрешают лишь переписать под диктовку. Ясно, что в этом случае такой переписанный потерпевшим акт осмотра не будет иметь силы в качестве доказательства в суде.
Юрист в помощь
В закон об ОСАГО изменения и дополнения вносятся довольно часто, и автомобилисты просто не успевают о них узнать, чем пользуются страховые компании. А учитывая все препятствия, которые встречаются на пути получения страхового возмещения, автомобилисты просто вынуждены обращаться за помощью квалифицированных специалистов. Аварийный комиссар поможет грамотно составить европротокол с фиксацией всех повреждений авто. Юрист окажет сопровождение на этапе осмотра транспортного средства и поможет вам получить всю причитающуюся сумму ущерба.
Роль финансового уполномоченного
С 01 июня этого года учреждена должность финансового уполномоченного. Он рассматривает жалобы потребителей в случае отказа в страховом возмещении. Обращение к омбудсмену — обязательная стадия урегулирования спора со страховщиком. Но выводы финпредставителя не обязательны для страховщика, который может не согласиться с решением и обжаловать его в суде. Фактически усложняется процесс защиты прав собственника транспортного средства.
Кстати, по закону деятельность службы финансового уполномоченного обеспечивается за счет взносов страховщиков. Поэтому о беспристрастности рассмотрения дела можно говорить с большой натяжкой.
Реклама
Популярное по теме
21.08.2019 21:36
6304 0
14.09.2019 18:14
6105 1
Сотрудники волгоградского «КАУСТИКа» прошли испытания на прочность16.09.2019 13:15
Герой спорта из Котельниково получил награду «ЕвроХима»16.09.2019 10:23
Сельским поселениям Волгоградской области дали денег на дороги14.09.2019 18:14
Сбербанк проанализировал, как страхуют своих сотрудников компании малого бизнеса13.09.2019 16:13
Волгоград попал в пилотный проект федеральной программы обновления городского транспорта13.09.2019 14:13
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,9%13.09.2019 14:03
Мобильное приложение банка «Открытие» вошло в число лучших по версии Go Mobile13.09.2019 08:59
Сбербанк запустил новый сервис – открытие счета онлайн12.09.2019 15:15
В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» появилась функция пополнения карт Сбербанка с карт других банков12.09.2019 10:06
ВТБ впервые размещает полугодовые рублевые облигации11.09.2019 12:58
Клиенты ВТБ в ЮФО на 37% увеличили число транзакций по картам во время отдыха за рубежом10.09.2019 17:19
Волгоградскому «Красному Октябрю» придется расплачиваться за накопленные при беглом олигархе долги10.09.2019 17:11
Группа «Открытие» возобновляет автокредитование10.09.2019 16:36
Жилые комплексы «Синара-Девелопмент» в Волгограде наградили на ежегодном городском конкурсе10.09.2019 15:13
Ne-moloko.ru признали лучшим сайтом Рунета-201910.09.2019 11:52
Реклама