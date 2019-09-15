По Волгограду промчался осенний велопарад

Общество 15.09.2019 15:37
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15.09.2019 15:37
Ежегодный осенний велопарад стартовал сегодня в 13.00 от площади Металлургов у здания Царицынской оперы. Как сообщает ИА «Высота 102», велосипедисты дружно проехали более 10 км по Первой продольной магистрали до площади Советской в Ворошиловском районе.
Среди многочисленных участников велопарада – волгоградцы и волжане всех возрастов. Основной смысл этого энергичного мероприятия – поддержка здорового образа жизни и развития инфраструктуры для велотранспорта.
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