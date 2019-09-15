Жители Волгоградской области потребовали в суде отставки чиновника

Общество 15.09.2019 11:27
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15.09.2019 11:27
Волгоградский областной суд рассмотрит жалобу нескольких жителей Нехаевского района, которые требуют признать незаконным назначение бывшего главы района Евгения Легчило управделами районной администрации. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, дело будет рассмотрено в рамках частной жалобы административных истцов – Василия Котлярова, Виктора Дегтярева, Юрия Бумажкина и Александра Вахненко – на решение сити-менеджера Сергея Кузнецова о назначении управделами районной администрации бывшего главы Нехаевского района Евгения Легчило.
Интересно, что еще в июле этого года Нехаевский районный суд признал незаконным факт рокировки между бывшим главой и сити-менеджером, в результате чего Евгений Легчило стал управляющим делами районной администрации по решению своего бывшего подчиненного – Сергея Кузнецова. Этому решению суда предшествовало представление прокуратуры района, которая нашла в этом назначении нарушения федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" и законодательства о противодействии коррупции и муниципальной службе. Сначала Сергей Кузнецов исполнил представление и издал распоряжение об увольнении Легчило, однако потом оно было отменено. По словам местных жителей, это могло произойти после вмешательства одного из влиятельных заместителей губернатора Волгоградской области. Сейчас Евгений Легчило обжалует решение Нехаевского районного суда об отстранении его от должности. Одновременно местные жители также в суде требуют его отставки.
Напомним, Евгений Легчило лишился своей должности после того, как был признан банкротом за миллионные долги. В надзорном органе посчитали, что он не может возглавлять район. Районная дума представление прокурора удовлетворила, Евгений Легчило покинул свой пост. Депутаты утвердили сити-менеджера района, которым стал заместитель Евгения Легчило Сергей Кузнецов. Однако вскоре Евгений Легчило получил должность управделами администрации, несмотря на отрицательное заключение комиссии по правовым вопросам районной думы.
В данной должности бывший глава Нехаевского района пребывает уже почти год. Жители района заявили, что в случае вступления в законную силу решения суда об отстранении Евгения Легчило от должности управделами они подадут иск на сити-менеджера района Сергея Кузнецова с требованием взыскать с него начисленную почти за год зарплату, которую получал его бывший подчиненный за время нахождения на данной должности, и вернуть ее в бюджет района.
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