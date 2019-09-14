В Волгоградской области офицер избил рядового половником





К 3,5 годам лишения свободы условно осужден старший прапорщик, который на полигоне Прудбой в Волгоградской области избил рядового половником. Как сообщает ИА «Высота 102», Волгоградский гарнизонный суд признал подсудимого виновным в превышении должностных полномочий (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Согласно приговору, офицер также лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских формированиях Российской Федерации, сроком на один год. В течение испытательного срока – 2,5 года – он должен поведением доказать свое исправление.

Судом установлено, что подсудимый, являясь должностным лицом в ВС РФ, вечером 18 марта текущего года у полевой кухни нанес рядовому не менее 23 ударов металлическим ковшом половника по голове. В результате потерпевший получил тупую травму головы, сотрясение головного мозга, что повлекло длительное расстройство здоровья рядового. С полигона его доставили на лечение в госпиталь. Нанесенный вред здоровью квалифицировали как средней тяжести. Причиной такого поведения офицера, как сообщается, стало ненадлежащее исполнение его распоряжений военнослужащим: рядовой не выполнил указания оформить внутреннюю документацию взвода. Офицер свою вину полностью признал и раскаялся в содеянном. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.



