Общество

Совет безопасности России соберется в Волгограде

Общество 11.09.2019 09:31
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11.09.2019 09:31


Заседание Совета безопасности России под председательством секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева намечено на 13 сентября, сообщает ИА "Высота 102". Заседание пройдет в Волгограде, куда съедутся губернаторы регионов Южного федерального округа, федеральные чиновники и силовики - всего порядка 50 человек. В администрации Волгоградской области от комментариев на эту тему воздержались.
Отметим, что Совет безопасности России является конституционным органом, осуществляет подготовку решений президента РФ по вопросам стратегии развития Российской Федерации, обеспечения защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, проведения единой государственной политики в области обеспечения национальной безопасности.

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