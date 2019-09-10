Виновнику гибели семьи в ДТП под Волгоградом не удалось выйти по УДО

Расследования 10.09.2019 12:10
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10.09.2019 12:10
Кировский районный суд Волгограда прекратил производство об условно-досрочном освобождении Рената Булатова, который в ноябре прошлого года был осужден к 2 годам и 10 месяцам колонии-поселения за гибель семьи из четырех человек в ДТП. Об этом ИА "Высота 102" сообщила сегодня пресс-секретарь Волгоградского областного суда Екатерина Вальковская. Ходатайство об освобождении Булатова условно-досрочно подавал его адвокат. Однако в судебном заседании Булатов и его защитник отозвали указанное заявление. В этой связи постановлением Кировского районного суда производство по ходатайству об условно-досрочном освобождении было прекращено.
Напомним, в августе 2018 года на Среднеахтубинской трассе американский пикап, которым управлял Ренат Булатов, вылетел на встречную полосу и столкнулся с легковушкой. Четверо человек – супруги Перчиевы и двое их малолетних дочерей – погибли на месте. В ноябре Среднеахтубинский райсуд приговорил Булатова к 2 годам и 10 месяцам колонии-поселения, также районный суд лишил его права управления транспортом сроком на три года. Булатов являлся видным партийным активистом - состоял в рядах партии власти и занимал пост первого заместителя руководителя "МГЕР "Единой России". После резонансного ДТП его исключили из партии и "Молодой гвардии". На суде он полностью признал свою вину, заявив, что в содеянном раскаивается.
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