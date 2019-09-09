В «Сириусе» открылась новая образовательная программа по кибербезопасности

Телеком 09.09.2019 15:19
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09.09.2019 15:19
Образовательный фонд «Талант и успех» при поддержке «Ростелекома» и дочерней компании «Ростелеком-Солар» создал новую образовательную программу по кибербезопасности. К участию приглашены 40 студентов 1–4 курсов, победивших во всероссийском соревновании по информационной безопасности «Кибервызов: Новый уровень», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
«Программа основана на включении самых сильных студентов российских университетов в выполнение наиболее актуальных разработок российских компаний — лидеров технологического развития в Российской Федерации. Лучшие выпускники получат предложение о трудоустройстве и стажировках у наших партнеров, я уверена», — отметила руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.
Новая образовательная программа центра «Сириус» включает теоретические и практические занятия в сферах обеспечения безопасности автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), защиты веб-приложений, исследования современных векторов атак, реверс-инжиниринга и компьютерной криминалистики.
Практические занятия со студентами проведут преподаватели в сфере информационной безопасности и специалисты «Ростелеком-Солар», национального провайдера технологий и сервисов кибербезопасности.
«Как лидеры рынка мы должны приложить все усилия к созданию эффективной общенациональной программы, нацеленной на развитие талантов и формирование кадрового резерва в области информационной безопасности. Образовательные проекты “Ростелекома” выполняют эту задачу через цепочку взаимодействия “школа — вуз — работодатель”. Следуя этой концепции, в прошлом году мы провели смену по кибербезопасности для одаренных школьников старших классов, в этом году она ориентирована на студентов, лучшие из которых в дальнейшем попадут на стажировку в центр мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC», — отметил вице-президент ПАО «Ростелеком» по информационной безопасности, генеральный директор компании «Ростелеком-Солар» Игорь Ляпунов.
Технологические решения, необходимые для подготовки обучающего модуля «Кибербезопасность АСУ ТП», предоставили партнеры «Ростелеком-Солар» — компании «ИнСАТ», Entensys и PositiveTechnologies. Это позволило максимально приблизить лабораторную базу, на которой происходит обучение студентов, к инфраструктуре реального промышленного предприятия.
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