Главный редактор "Высоты 102" подал в отставку

Главный редактор ИА "Высота 102" Сергей Трофимов покидает свою должность. Об этом сегодня сообщается на сайте информационного агентства со ссылкой на слова главреда, который ознакомил коллектив редакции с принятым решением.

Обращаясь к журналистам и видеоператорам, другим сотрудникам "Высоты 102" Сергей Трофимов заметил,что "работа с вами в течение почти тринадцати лет - это интересная, насыщенная веха в моей жизни, понятно, со своими "плюсами" и "минусами", радостями и огорчениями.

Отдельное спасибо журналистам, каждый из них -профессионал в широком смысле этого слова, подчеркнул Трофимов. "Для меня было невероятным кайфом работать с каждым из вас, передавать вам свой опыт и одновременно учиться у вас. И, как результат, проект "Высота 102" успешно реализовался". Но нужно, как любит повторять один из местных политиков, "движение вперед". И "Высоте 102" также. Да, мир и, в частности, информационный, сегодня во власти компьютера, растет популярность интернета. Признаюсь, в освоенни которого по объективным причинам подотстал... А между тем нужно серьезно заниматься и срочно наращивать мультимедийность агентства. В этих условиях особую важность приобретает опора на эксклюзивность, добывание информации из авторитетных первоисточников. К сожалению, возраст дает о себе знать, отдельные "болячки" не позволяют отдаваться работе в полную силу. Осознавая это, понимаю, что в конечном счете мои личные проблемы отражаются на работе талантливого творческого коллектива информагентства, скажу честно, быть "иждивенцом" не могу и не хочу. Но и работать в круглосуточном режиме уже тоже не посилам. Всему свое время...

Поэтому, подчеркнул Сергей Трофимов, "не надо в моей отставке искать какие-то подводные камни. Их нет".

Как пояснил Сергей Трофимов, все обязательства перед коллективом, новым владельцем ИА "Высота 102", которым в декабре 2018 года стал новый учредитель Александр Крылов - генеральный директор АО "Единая дирекция культурно-массовых мероприятий", "хозяин" информационных ресурсов "Известия. Волга-Каспий", "Кривое зеркало", "СоцИнформбюро" выполнены. Агентство прочно занимает лидерство в информационном поле среди волгоградских СМИ как по цитируемости, так и по оценке индекса качества сайта, иными словами, насколько он полезен для пользователей. Моя отставка для нового учредителя не была секретом, сегодняшняя дата подачи заявления была оговорена мной еще в начале этого года.

За плечами Сергея Трофимова почти полувековой стаж работы в журналистике. Работал и в многотиражке, республиканских изданиях СССР, четверть века трудился в главном информационном агентстве страны "ТАСС". После развала Советского Союза неоднократно направлялся для освещения событий в "горячие точки" на Северном Кавказе, а также в Таджикистан. За мужество и отвагу, проявленнные при исполнении профессионального долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, награжден медалью "За отвагу", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Его работа, как спецкора ТАСС, отмечена наградами советского Таджикистана, Республики Бурятия.