Общество 06.09.2019 19:37
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06.09.2019 19:37
Концерт группировки «Ленинград», который начинается на стадионе «Волгоград Арена», вызвал настоящий ажиотаж, сравнимый разве с матчами чемпионата мира по футболу-2018. Как сообщают ИА «Высота 102» очевидцы, к пропускным пунктам выстроились очереди фанатов, хотя выступление группы должно было начаться в 19-00. В итоге концерт стартовал почти на час позже.
Но еще на подходах и на подъездах к стадиону было видно, куда стекаются толпы народа и едут автомобили, общественный транспорт был под завязку. Электропоезд «Шпалопропитка-Волжский», который обычно полупустой, был забит фанатами, которые пели хиты любимой группы, пили пиво и другие крепкие напитки и даже курили в тамбурах, где курение запрещено.
Самые дешевые билеты на сегодняшний концерт были от 1,8 тысячи рублей, самые дорогие – 15 тысяч. Но даже недешевые билеты не становились препятствием для поклонников «Ленинграда». Практически весь стадион в итоге оказался заполнен, кроме трибуны за сценой.
Напомним, Сергей Шнуров объявил об уходе из «Ленинграда». Концерты проходили в городах России на стадионах, построенных к ЧМ-2018.
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