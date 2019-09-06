"... Выделяемые на реализацию госпрограммы "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Волгоградской области в 2019-2021 годах средства в настоящий момент распределены на выполнение ранее полученных решений судов, предписаний органов прокуратуры и ГИБДД. Вопрос о строительстве тротуара вдоль автомобильной дороги "Фролово-Ветютнев - поселок Арчединского лесхоза" будет рассмотрен после реализации мероприятий вышеуказанной программы..."

Вот такой ответ получили жители хутора Ветютнев Фроловского района от председателя комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолия Васильева на свое обращение. Самое обидное, - рассказывают они ИА "Высота 102", - что высокопоставленный чиновник не оставил никакой надежды на строительство пешеходной дороги, которая жизненно необходима людям.

"По этому вопросу к кому мы только ни обращались, - говорит житель хутора Виталий Пешков, - исписали десятки писем, под которыми поставили подписи свыше 100 человек. Ведь речь идет о безопасности. В пешеходной дороге люди нуждаются очень давно, так как она перенасыщена транспортом. Ее протяженность только в границах хутора - 1,8 км. На этом отрезке пути находятся жилые дома, магазины, остановки общественного транспорта. И дети, и взрослые вынуждены ходить по проезжей части, по которой автомобили двигаются с нарушением скоростного режима. Не раз здесь случались ДТП, гибли люди. Особенно опасна дорога в период распутицы, когда обочины превращаются в непролазную кашу. Нам тогда хоть взлетай".

По словам ветютневцев, дорога "Фролово-Ветютнев- поселок Арчединского лесхоза" является собственностью Волгоградской области и находится в оперативном управлении комитета транспорта и дорожного хозяйства региона. На свои обращения люди получили массу отписок, пока не добрались до главного чиновника по дорогам. "Он и поставил, по всей видимости, окончательную точку в нашей проблеме , - делятся селяне. - Во всяком случае, никакой конкретики в его ответе мы не увидели. Поняли только, что деньги комитет транспорта и дорожного хозяйства тратит на исполнение решений судов, правоохранительных и надзорных органов. А нам остается жить в бесконечном страхе за свою жизнь и жизнь наших детей", - заключили ветютневцы.











