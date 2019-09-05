Сбербанк сократил время выдачи банковской гарантии с 4 дней до 2 часов





Сбербанк начал предоставлять банковские гарантии в режиме реального времени, без посещения офиса банка и предоставления документов на бумажных носителях, на основании анкеты-заявки с указанием номера закупки/аукциона для клиентов малого и микро бизнеса — участников торгов в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-П. До настоящего момента на предоставление этой услуги уходило до 4-ех рабочих дней. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, обновленный процесс занимает 2 часа.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка, руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес»: «Новый сервис облегчит бизнес 360 тысячам участникам закупок. Ежеквартально Сбербанк предоставляет клиентам малого и микробизнеса 10 тысяч гарантий на 7 млрд руб. Благодаря электронному документообороту между клиентом и банком получить гарантию сегодня значительно легче и быстрее, чем еще месяц назад».





ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.



