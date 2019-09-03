



К благоустройству площадки возле танка Т-34 в Красноармейском районе Волгограда приступает победитель аукциона. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, до конца года обновят территорию по улицам Арсеньева и Гражданской площадью 1,5 тысячи квадратных метров.

Подрядчик заменит старый тротуар на новое покрытие, установит фонари на солнечных батареях. Также рабочие смонтируют флагштоки, ограждение, скамейки и урны. На следующем этапе благоустройства здесь планируется монтаж системы автополива и озеленение.

Танк Т-34 на постаменте установлен в честь подвигов рабочих судостроительного завода в годы Великой Отечественной войны. В 1942-ом здесь выпускали комплектующие для фронта, бронекорпуса танков Т-34.

В самом южном районе Волгограда на Севастопольской набережной в текущем году также планируется строительство скейт-парка. Кроме того, новый облик приобретают площадь у ДК «Судоверфь» и парк «Юбилейный», в котором сейчас возводят стационарную сцену и крытые беседки-перголы. После там появятся детские игровые и спортивные комплексы. На финальном этапе осенью на благоустроенной территории высадят порядка 350 деревьев от 1,5 до 2 метров высотой и несколько тысяч кустарников.































