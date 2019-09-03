Волгоградские школьники выстроились в слово "Мир"

Общество 03.09.2019 15:20
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03.09.2019 15:20
Учащиеся волгоградских школ сегодня в День солидарности в борьбе с терроризмом выстроились в слово "Мир" у музея "Россия - моя история", сообщает ИА "Высота 102". 15 лет назад в школе №1 города Беслана (Северная Осетия) произошла страшная трагедия: на торжественной линейке, посвященной началу учебного года, террористы захватили в заложники 1128 человек - детей, родителей и сотрудников школы. В течение двух с половиной дней мирных жителей удерживали в заминированном спортзале учебного заведения без воды и пищи. 3 сентября в ходе спасательной операции большинство заложников были освобождены. Погибли 334 человека, из которых 186 - дети.
Сегодня волгоградские школьники почтили память погибших в Беслане минутой молчания. Подросткам показали пронзительный видеоролик, смонтированный на песню Иосифа Кобзона "Так не бывает". Эта композиция была написана в память о бесланских событиях.
Сотрудники управления Росгвардии по Волгоградской области и регионального главка МВД в лектории музея рассказали подросткам о том, какую опасность представляют сегодня различные проявления терроризма и экстремизма, и объяснили основные правила поведения в критических ситуациях.
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