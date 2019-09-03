Расследования

В Волгограде врач-терапевт идет под суд за фиктивные справки для водителей

Расследования 03.09.2019 13:00
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03.09.2019 13:00


В  суд направлено уголовное дело бывшего врача-терапевта ГУЗ «Поликлиника № 2», сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волгоградской области. Органами предварительного следствия экс-доктор обвиняется в том, что в феврале текущего года при посредничестве бывшей медсестры за незаконное денежное вознаграждение составила справки о якобы пройденном 11 водителями медицинском осмотре. Это было сделано по просьбе индивидуального предпринимателя, который планировал заниматься пассажирскими перевозками и набирал штат водителей. Передача взятки проходила при оперативном сопровождении сотрудников УМВД России по Волгограду. Действия врача квалифицированы по  ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки через посредника за незаконные действия) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), медсестры – по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159 (покушение на мошенничество), чч. 4, 5 ст. 33, ч. 1 ст. 292 УК РФ (подстрекательство и пособничество в служебном подлоге). Предварительное расследование осуществлялось региональным СУ СК РФ.


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