«Ростелеком» удивил волгоградцев картонным макетом города





«Ростелеком» выступил партнером праздника в честь 430-летия города-героя Волгограда — яркого, веселого, запоминающегося события. На Набережной, у фонтана «Искусство» компания представила необычную интерактивно-развлекательную площадку — выполненную из картона копию Волгограда размером 6х6м. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, макет вызвал неподдельный восторг и интерес посетителей.

«Очень яркий, эмоционально и событийно насыщенный праздник, на котором было интересно побывать всей семьей. Удалось посмотреть практически все, послушать выступления, поучаствовать в конкурсах. Особенно запомнилась площадка «Ростелекома» с картонным макетом Волгограда – это просто изюминка празднования Дня города, маленький шедевр, очень оригинально и креативно. Неожиданно и приятно, когда известная телекоммуникационная компания проявляет себя еще и творчески», — поделилась жительница Волгограда Светлана Викторова.

Как отметил директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Пулинец, для «Ростелекома» очень значима возможность поддержать празднование 430-летнего юбилея Волгограда, порадовать горожан и представить умные решения для комфорта и безопасности городской среды: « Мы сами являемся жителями великого города, его неотъемлемой частью, поэтому создавая цифровые решения, стараемся, чтобы они были не только инновационными, но и максимально учитывающими потребности волгоградцев сегодня и в будущем».

«Ростелеком» в Волгограде регулярно поддерживает и реализует культурные и спортивные инициативы для населения, проводит открытые кинопоказы, лекции и мастер-классы.