Телеком

«Ростелеком» удивил волгоградцев картонным макетом города

Телеком 03.09.2019 10:02
1724 0
03.09.2019 10:02


«Ростелеком» выступил партнером праздника в честь 430-летия города-героя Волгограда — яркого, веселого, запоминающегося события. На Набережной, у фонтана «Искусство» компания представила необычную интерактивно-развлекательную площадку  — выполненную из картона копию Волгограда размером 6х6м. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, макет вызвал неподдельный восторг и интерес посетителей.
«Очень яркий, эмоционально и событийно насыщенный праздник, на котором было интересно побывать всей семьей. Удалось посмотреть практически все, послушать выступления, поучаствовать в конкурсах. Особенно запомнилась площадка «Ростелекома» с картонным макетом Волгограда – это просто изюминка празднования Дня города, маленький шедевр, очень оригинально и креативно. Неожиданно и приятно, когда известная телекоммуникационная компания проявляет себя еще и творчески», — поделилась жительница Волгограда Светлана Викторова.
Как отметил директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Пулинец, для «Ростелекома» очень значима возможность поддержать празднование 430-летнего юбилея Волгограда, порадовать горожан и представить умные решения для комфорта и безопасности городской среды: «Мы сами являемся жителями великого города, его неотъемлемой частью, поэтому создавая цифровые решения, стараемся, чтобы они были не только инновационными, но и максимально учитывающими потребности волгоградцев сегодня и в будущем».
«Ростелеком» в Волгограде регулярно поддерживает и реализует культурные и спортивные инициативы для населения, проводит открытые кинопоказы, лекции и мастер-классы. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация
Популярное по теме
Новый цифровой сервис «Ростелеком. Здоровье» обеспечит врачебную помощь круглосуточно
14.08.2019 16:34
2184 0
Yota снижает стоимость роуминга
13.08.2019 14:05
1245 0
Yota запустила Yota Nebo
12.08.2019 17:23
1353 0
Телеком
02.09.2019 14:11
Телеком 02.09.2019 14:11
999 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
30.08.2019 11:39
Телеком 30.08.2019 11:39
3143 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
29.08.2019 16:38
Телеком 29.08.2019 16:38
1310 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
29.08.2019 09:43
Телеком 29.08.2019 09:43
879 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
27.08.2019 12:26
Телеком 27.08.2019 12:26
2031 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
23.08.2019 17:04
Телеком 23.08.2019 17:04
3883 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
23.08.2019 13:32
Телеком 23.08.2019 13:32
959 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
23.08.2019 08:53
Телеком 23.08.2019 08:53
591 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
20.08.2019 15:35
Телеком 20.08.2019 15:35
2709 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
16.08.2019 11:09
Телеком 16.08.2019 11:09
5180 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
14.08.2019 16:34
Телеком 14.08.2019 16:34
2184 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
14.08.2019 10:02
Телеком 14.08.2019 10:02
999 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
13.08.2019 14:05
Телеком 13.08.2019 14:05
1245 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
12.08.2019 17:23
Телеком 12.08.2019 17:23
1353 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
08.08.2019 16:32
Телеком 08.08.2019 16:32
3926 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:29
Справку-подтверждение платежа теперь можно получить в «Сбербанк Онлайн»Смотреть фотографии
13:23
Под Волгоградом в пострадавший от пожара стадион имени Логинова вдохнут новую жизньСмотреть фотографии
13:11
В Волгограде бизнес-вумен обманула друзей и полицейских на 160 млн рублей Смотреть фотографии
13:07
В Волгограде фирму наказали на полмиллиона за коррупционное предложениеСмотреть фотографии
13:00
В Волгограде врач-терапевт идет под суд за фиктивные справки для водителейСмотреть фотографии
12:58
Да будет ток!: в Волгограде реконструируют систему электроснабжения скоростного трамваяСмотреть фотографии
11:05
Уникальный тренировочный комплекс для спасателей построен на Гремячинском ГОКеСмотреть фотографии
11:04
В Волгоградской области похитили видеокамеру «Безопасного города»Смотреть фотографии
10:02
«Ростелеком» удивил волгоградцев картонным макетом городаСмотреть фотографии
10:01
В Волгоградской области студент убил местного жителя в дракеСмотреть фотографии
08:40
Люди с синими чемоданчиками осмотрят дома жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:15
«Высота 102»ТВ: В Волгограде председатель СК России поставил кадетам первую «тройку» Смотреть фотографииCмотреть видео
17:39
В Волгограде женщина-инвалид осталась без жизненно важного лекарстваСмотреть фотографии
16:18
Губернатор Волгоградской области тратит все больше на свою избирательную кампаниюСмотреть фотографии
15:00
В Волгоградской области подрядчик капремонта "поматросил и бросил" трех рабочихСмотреть фотографии
14:26
В Волгограде глава СКР Бастрыкин посадил деревоСмотреть фотографии
14:20
День города в Волгограде поставил рекорд по количеству зрителейСмотреть фотографии
14:14
В Волгоградской области 100 женщин перешагнули 100-летний юбилейСмотреть фотографии
14:11
МегаФон и КХЛ отмечают 12-летие совместного развития российского хоккеяСмотреть фотографии
13:54
В Волгограде полицейские пришли на школьную линейку из-за трех смелых подростковСмотреть фотографии
13:05
Прокуратура Волгоградской области покупает квартиру для сотрудникаСмотреть фотографии
12:02
Лаборант АО «КАУСТИК» победила в городском конкурсе профмастерстваСмотреть фотографии
12:01
Волгоградцы оставили после празднования Дня города 300 кубометров мусораСмотреть фотографии
11:05
Труд шахтеров Гремячинского ГОКа отмечен наградамиСмотреть фотографии
11:01
Половина населения Волгограда за праздники воспользовалась общественным транспортомСмотреть фотографии
10:32
Под Волгоградом в столкновении пяти машин пострадали две женщиныСмотреть фотографии
10:01
В Волгоградской области депутату не удалось проверить КСПСмотреть фотографии
07:49
Зама главного дорожника Волгоградской области оштрафовали за нарушения на старой работеСмотреть фотографии
20:23
«Мы снова вместе!»: в волгоградской бизнес-гимназии встретили День знанийСмотреть фотографииCмотреть видео
19:27
От царицынского воеводы до волгоградского байкера: улицы города-героя захватил карнавалСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 