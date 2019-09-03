«Ростелеком» удивил волгоградцев картонным макетом города

Телеком 03.09.2019 10:02
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03.09.2019 10:02
«Ростелеком» выступил партнером праздника в честь 430-летия города-героя Волгограда — яркого, веселого, запоминающегося события. На Набережной, у фонтана «Искусство» компания представила необычную интерактивно-развлекательную площадку — выполненную из картона копию Волгограда размером 6х6м. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, макет вызвал неподдельный восторг и интерес посетителей.
«Очень яркий, эмоционально и событийно насыщенный праздник, на котором было интересно побывать всей семьей. Удалось посмотреть практически все, послушать выступления, поучаствовать в конкурсах. Особенно запомнилась площадка «Ростелекома» с картонным макетом Волгограда – это просто изюминка празднования Дня города, маленький шедевр, очень оригинально и креативно. Неожиданно и приятно, когда известная телекоммуникационная компания проявляет себя еще и творчески», — поделилась жительница Волгограда Светлана Викторова.
Как отметил директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Пулинец, для «Ростелекома» очень значима возможность поддержать празднование 430-летнего юбилея Волгограда, порадовать горожан и представить умные решения для комфорта и безопасности городской среды: «Мы сами являемся жителями великого города, его неотъемлемой частью, поэтому создавая цифровые решения, стараемся, чтобы они были не только инновационными, но и максимально учитывающими потребности волгоградцев сегодня и в будущем».
«Ростелеком» в Волгограде регулярно поддерживает и реализует культурные и спортивные инициативы для населения, проводит открытые кинопоказы, лекции и мастер-классы.
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