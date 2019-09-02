Общество 02.09.2019 13:54
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02.09.2019 13:54
Сегодня на торжественной линейке в честь Дня Знаний в школе №62 Красноармейского района Волгограда полицейские наградили троих детей за помощь в поимке мошенника. Как сообщает ИА «Высота 102», в начале августа на глазах у мальчишек неизвестный мужчина украл у их приятеля мобильник. Злоумышленник якобы хотел только позвонить с телефона, удалился с гаджетом в заросли кустарников, после чего скрылся.
Ребята тут же сели на свои велосипеды и отправились на поиски воришки. Спустя час они заметили мужчину, который успел переодеться, в продуктовом магазине. Один из школьников подошел к мужчине и стал требовать вернуть телефон. Его приятели тем временем успели позвать участкового уполномоченного полиции, который задержал подозреваемого.
Дорогостоящий телефон вернули владельцу. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД по региону, 27-летний ранее судимый за кражу местный житель всего месяц назад освободился из мест лишения свободы.
За проявленное мужество 12-летнего Станислава Шимолюноса, Вячеслава Ногтева и Дмитрия Рябоконя, которым по 13 лет (на фото), полицейские наградили благодарственными письмами и подарками.
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