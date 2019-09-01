Происшествия

В Волгоградской области пешехода насмерть сбила попутка

Происшествия 01.09.2019 10:28
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01.09.2019 10:28


Смертельным оказался наезд автомобиля на 21-летнего пешехода, который двигался по проезжей части в направлении потока транспорта. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло в Киквидзенском районе вчера вечером. 20-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Приора», двигаясь по улице Центральной в хуторе Ежовка, напротив дома №105 сбил молодого человека, шедшего в попутном направлении. В результате аварии пешеход от полученных травм скончался в карете скорой помощи по пути следования в больницу.

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