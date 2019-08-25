



Аукцион на продление улицы Электролесовской в Кировский район Волгограда приостановлен Волгоградским УФАС. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, в антимонопольное ведомство направило жалобу ООО «УралСтрой». Эта компания оспаривает положения конкурсной документации, которые, по мнению строителей, не позволили ей подать заявку на участие в аукционе. Жалоба будет рассматриваться в антимонопольном ведомстве уже завтра.

Между тем, на аукцион была подана лишь одна заявка – МУП дорожных и эксплуатационных работ Советского района. В связи с тем, что закупка была признана несостоявшейся, право построить дорогу за 183 миллиона рублей получило муниципальное предприятие. Теперь окончательное слово скажут в УФАС.

Напомним, продление улицы Электролесовской до Кировского района позволит разгрузить транспортные потоки на Второй продольной. Власти готовы выкупить участки у физических и юридических лиц, которые стоят на пути будущей дороги. Также работы затронут и зеленый фонд города.



