В Волгограде дорожники в ходе капремонта улицы 51-ой Гвардейской берегут нервы местных жителей

Общество 24.08.2019 11:59
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24.08.2019 11:59
На одной из главных улиц Жилгородка - 51-ой Гвардейской Дивизии - кипят работы по комплексному ремонту дороги. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, ежедневно здесь укладывают более 200 тонн асфальтобетона. В настоящее время здесь уже появился выравнивающий слой нового покрытия. На следующем этапе начнется укладка верхнего слоя – общая толщина дорожного покрытия составит 10 сантиметров. Реконструкция ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Восстановление проезда на улице 51-й Гвардейской Дивизии ведет муниципальное предприятия «Северное». Сейчас сотрудники и тяжелая спецтехника работают на участке от улицы Восточно-Казахстанской до Космонавтов. Ранее здесь силами МУП «Метроэлектротранс» капитально отремонтировали переезд трамвайных путей. В 2018 году на 51-й Гвардейской также велись работы по капремонту дороги. Обновлению подлежал отрезок проезжей части в границах улиц Исторической и Краснополянской. Сейчас протяженность участка реконструкции составляет более 3,6 километра – таким образом, вся проезжая часть улицы до конца сезона будет полностью обновлена.
«Учитывая близость жилой застройки, все работы ведутся в дневное время, чтобы не создавать неудобств горожанам во время отдыха, - пояснил мастер дорожных работ Сергей Проценко. – Просим автомобилистов с пониманием отнестись к временным трудностям при движении и не бросать припаркованный транспорт в зоне работы спецтехники».
Всего до конца 2019 года в областном центре комплексно обновят и построят свыше 40 объектов уличной сети.
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