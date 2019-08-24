В Волгограде дорожники в ходе капремонта улицы 51-ой Гвардейской берегут нервы местных жителей





На одной из главных улиц Жилгородка - 51-ой Гвардейской Дивизии - кипят работы по комплексному ремонту дороги. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, ежедневно здесь укладывают более 200 тонн асфальтобетона. В настоящее время здесь уже появился выравнивающий слой нового покрытия. На следующем этапе начнется укладка верхнего слоя – общая толщина дорожного покрытия составит 10 сантиметров. Реконструкция ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Восстановление проезда на улице 51-й Гвардейской Дивизии ведет муниципальное предприятия «Северное». Сейчас сотрудники и тяжелая спецтехника работают на участке от улицы Восточно-Казахстанской до Космонавтов. Ранее здесь силами МУП «Метроэлектротранс» капитально отремонтировали переезд трамвайных путей. В 2018 году на 51-й Гвардейской также велись работы по капремонту дороги. Обновлению подлежал отрезок проезжей части в границах улиц Исторической и Краснополянской. Сейчас протяженность участка реконструкции составляет более 3,6 километра – таким образом, вся проезжая часть улицы до конца сезона будет полностью обновлена.

«Учитывая близость жилой застройки, все работы ведутся в дневное время, чтобы не создавать неудобств горожанам во время отдыха, - пояснил мастер дорожных работ Сергей Проценко. – Просим автомобилистов с пониманием отнестись к временным трудностям при движении и не бросать припаркованный транспорт в зоне работы спецтехники».

Всего до конца 2019 года в областном центре комплексно обновят и построят свыше 40 объектов уличной сети.







