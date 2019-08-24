Общество 24.08.2019 10:17
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24.08.2019 10:17
Власти Волгограда ищут подрядчика для разработки проекта благоустройства пешеходной зоны на улице Дзержинского. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, электронный аукцион уже объявлен. Зеленую зону реконструируют в ближайшие годы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Комплексное обновление прогулочной территории на улице Дзержинского запланировано в границах от проспекта Ленина до улицы Шурухина. Площадь участка - свыше 40 тысяч квадратных метров. В парке заменят тротуарное покрытие, смонтируют поливочный водопровод, посадят деревья и кустарники, установят новые фонари, лавочки и даже фонтан.
Данная территория окружена многоквартирными домами, в которых проживает более четырех тысяч человек. Строительные работы начнутся после реконструкции инженерных сетей.
В настоящее время в Волгограде продолжается благоустройство сквера у памятника «Гаситель», правого склона поймы реки Царицы, главной площади парка Аттракционов в Тракторозаводском районе и второй очереди парка «Юбилейного» в Красноармейском. Восстановительные работы также ведутся в парке Гагарина в Краснооктябрьском районе и на пешеходной территории по улице Казахской возле больницы скорой медицинской помощи №7.
Всего с 2015 года в областном центре благоустроено порядка 30 парков и общественных пространств, обновлено 146 дворов.
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