Общество

Жителям Тракторозаводского района Волгограда подарят новый парк с фонтаном

Общество 24.08.2019 10:17
315 0
24.08.2019 10:17



Власти Волгограда ищут подрядчика для разработки проекта благоустройства пешеходной зоны на улице Дзержинского. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, электронный аукцион уже объявлен. Зеленую зону реконструируют в ближайшие годы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Комплексное обновление прогулочной территории на улице Дзержинского запланировано в границах от проспекта Ленина до улицы Шурухина. Площадь участка - свыше 40 тысяч квадратных метров. В парке заменят тротуарное покрытие, смонтируют поливочный водопровод, посадят деревья и кустарники, установят новые фонари, лавочки и даже фонтан. 



Данная территория окружена многоквартирными домами, в которых проживает более четырех тысяч человек. Строительные работы начнутся после реконструкции инженерных сетей.
В настоящее время в Волгограде продолжается благоустройство сквера у памятника «Гаситель», правого склона поймы реки Царицы, главной площади парка Аттракционов в Тракторозаводском районе и второй очереди парка «Юбилейного» в Красноармейском. Восстановительные работы также ведутся в парке Гагарина в Краснооктябрьском районе и на пешеходной территории по улице Казахской возле больницы скорой медицинской помощи №7.
Всего с 2015 года в областном центре благоустроено порядка 30 парков и общественных пространств, обновлено 146 дворов. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36…
Популярное по теме
«Скоро 65? А не скажешь»: Лариса Долина два раза зажгла на юбилее Волжского
27.07.2019 20:52
29407 0
В Волгограде ребенок разрыдался от жалкого вида животных в передвижном зоопарке
21.08.2019 12:34
28989 14
В Волгограде под окнами мировых судей облагородят сквер-помойку
04.08.2019 15:18
24893 0
Общество
24.08.2019 06:51
Общество 24.08.2019 06:51
2372 0 Обсудить

0
Далее
Общество
24.08.2019 04:59
Общество 24.08.2019 04:59
1730 0 Обсудить

0
Далее
Общество
23.08.2019 19:40
Общество 23.08.2019 19:40
4298 0 Обсудить

0
Далее
Общество
23.08.2019 19:11
Общество 23.08.2019 19:11
1749 7 Обсудить

0
Далее
Общество
23.08.2019 15:33
Общество 23.08.2019 15:33
8416 10 Обсудить

0
Далее
Общество
23.08.2019 13:31
Общество 23.08.2019 13:31
12656 30 Обсудить

0
Далее
Общество
23.08.2019 13:15
Общество 23.08.2019 13:15
423 0 Обсудить

0
Далее
Общество
23.08.2019 12:25
Общество 23.08.2019 12:25
2223 36 Обсудить

0
Далее
Общество
23.08.2019 11:21
Общество 23.08.2019 11:21
8664 17 Обсудить

0
Далее
Общество
23.08.2019 09:20
Общество 23.08.2019 09:20
16632 34 Обсудить

0
Далее
Общество
23.08.2019 08:49
Общество 23.08.2019 08:49
3811 0 Обсудить

0
Далее
Общество
22.08.2019 20:10
Общество 22.08.2019 20:10
2911 1 Обсудить

0
Далее
Общество
22.08.2019 18:55
Общество 22.08.2019 18:55
9422 18 Обсудить

0
Далее
Общество
22.08.2019 18:45
Общество 22.08.2019 18:45
1559 1 Обсудить

0
Далее
Общество
22.08.2019 13:45
Общество 22.08.2019 13:45
15718 9 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

11:53
В Волгограде возрожденный баннер кандидата-коммуниста возбудил кандидата-жириновцаСмотреть фотографии
10:49
В Ворошиловском районе Волгограда участников ДТП заблокировало в легковушке
10:17
Жителям Тракторозаводского района Волгограда подарят новый парк с фонтаномСмотреть фотографии
07:08
На трассе «Волгоград – Москва» при столкновении автобуса с легковушкой из Карелии погибли 3 человекаСмотреть фотографииCмотреть видео
06:51
В Волгограде над крышами домов пронесли СУ-24Смотреть фотографииCмотреть видео
04:59
«Старый знакомый» мэрии разрисует дороги юга Волгограда без конкурсаСмотреть фотографии
20:53
«Высота 102»ТВ: В Волгограде председатель Совета директоров «Газпрома» припомнил смутные времена Смотреть фотографииCмотреть видео
19:40
В Волгограде народные контролеры поставили «неуд» продавцам школьной формыСмотреть фотографииCмотреть видео
17:04
МегаФон заявил о миссии поддержки молодых специалистов на чемпионате WorldSkillsСмотреть фотографии
15:47
На «Красном Октябре» приступили к ремонту основных КППСмотреть фотографии
15:33
Волгоградцы отведают настоящий сыр под настоящий джазСмотреть фотографии
13:32
«Ростелеком» развернул бесплатный Wi-Fi на «Спасской башне»Смотреть фотографии
13:31
Председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков не успел уехать из Волгограда, как захотел сюда вернуться Смотреть фотографииCмотреть видео
12:40
В Волгограде пластического хирурга избавили от нового наказания в связи с истечением срока давности Смотреть фотографии
12:25
В Волгоград прилетел председатель совета директоров «Газпрома» Виктор ЗубковСмотреть фотографии
12:01
В Волжском инвалид справил новоселье по решению судаСмотреть фотографии
11:48
Память жертв варварской бомбардировки Сталинграда почтили на митинге в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
11:21
Пропавшие цветы губернатора Волгоградской области возвращены к памятнику мирным жителям Сталинграда Смотреть фотографии
10:23
В бывшем цехе Волгоградского «Химпрома» произошел пожарСмотреть фотографии
09:20
В Волгограде пропали алые розы, которые возложил губернатор к памятнику жертвам бомбардировки Смотреть фотографии
08:53
МегаФон проводит первый 5G-турнир по киберспорту в РоссииСмотреть фотографии
08:49
Губернатор Волгоградской области в одиночестве отдал дань памяти жертвам бомбардировки СталинградаСмотреть фотографии
20:39
Кандидата в депутаты Волгоградской облдумы не пустили на билборды Смотреть фотографии
20:10
«Напоите животных»: в Волгограде жара идет на рекордСмотреть фотографии
20:06
«Высота 102»ТВ: Мошенники магической квалификации атакуют пенсионеров в Волгограде Смотреть фотографииCмотреть видео
19:00
«Ушли на пенсию»: пациентов Калачевского тубдиспансера из-за отсутствия врачей перевезли в ВолгоградСмотреть фотографии
18:55
Глава Волгограда назначен в совет при президенте РФ Смотреть фотографии
17:36
Найден водитель-трус, сбивший насмерть женщину в Палласовке Волгоградской области (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:45
В Сарептском затоне в Волгограде погибла рыбаСмотреть фотографии
13:37
Напротив стадиона «Волгоград Арена» на пешеходном переходе сбили школьницуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 