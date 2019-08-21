Общество

В Волгограде жителей частного сектора удивляют "странности" с платежами за воду

Общество 21.08.2019 10:28
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21.08.2019 10:28



Жители частного сектора Кировского района Волгограда выражают несогласие с выставленными им счетами  за потребление воды. Накануне в "ИВЦ ЖКХ и ТЭК" поступило очередное обращение по данному поводу, сообщает ИА «Высота 102» Начиная с апреля, по словам жителя дома по улице Денисенко,  помимо холодного водоснабжения ему выставляют счет за полив участка. Размер платы – порядка 2 тысяч рублей в месяц. Участок при этом поливается водопроводной водой,  расход которой фиксируется по счетчику. Впервые отдельно за полив семье Колесниковых начислили плату летом прошлого года. За июль-сентябрь 2018 года и апрель – июль 2019-го за полив собственники частного дома должны заплатить 13 800 рублей.



Денис Колесников намерен разобраться в ситуации – обратиться за помощью юристов и  направить жалобу в Роспотребнадор. В пресс-службе «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» информагентству пояснили, что  в данном случае владелец дома длительное время не предоставлял показания счетчика, поэтому начисления были произведены по нормативу. Денис Колесников с позицией вычислительного центра не согласен и намерен обратиться в суд за перерасчетом платы в сторону уменьшения ее размера.
«В соответствии с пунктом 49 Правил, если домовладение не оборудовано индивидуальным прибором учета соответствующего вида коммунального ресурса, то потребитель дополнительно к рассчитанной в соответствии с пунктом 42 Правил № 354 плате за коммунальную услугу, предоставленную в жилом помещении, оплачивает коммунальную услугу, предоставленную ему при использовании земельного участка и расположенных на нем надворных построек. Размер платы за коммунальную услугу, предоставленную потребителю при использовании земельного участка и расположенных на нем надворных построек, рассчитывается в соответствии с формулой 22 приложения N 2 к настоящим Правилам исходя из нормативов потребления коммунальной услуги при использовании земельного участка и расположенных на нем надворных построек. При установке и вводе в эксплуатацию прибора учета водоснабжения начисление платы за услугу «Холодное водоснабжение», «Полив земельного участка» будет производиться по показаниям данного прибора», -  пояснили в пресс-службе вычислительного центра.

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