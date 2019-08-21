



Около тысячи школьников региона отдохнули этим летом в детском оздоровительном центре «Рассвет», финансовую поддержку которому оказывает волгоградский «КАУСТИК».

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, программа летней кампании этого года, рассчитанная на четыре смены, проходит под названием «Рассвет-Арт-Взлет». Главная составляющая нового проекта – это творческая самореализация каждого. Ребята выбирают себе занятие по душе и способностям. Кружки по вокалу и хореографии, поэтические сообщества, различные творческие мастерские, где учат искусству оригами, игре на гитаре, актерскому мастерству и многому другому. Большинство из организованных мероприятий проводятся впервые.

Одним из таких событий стала экскурсия в храм и школьный музей станицы Островской, расположенной рядом с детским центром. Ребята узнали об истории местного храма, услышали живое неподражаемое церковное пение, увидели, как проходит служба. В школьном музее воспитанников лагеря удивило, что экспонаты, состоящие из предметов быта казаков (многие из которых оригинальные, 18-19-го веков), можно потрогать руками. Впервые «Рассвет» посетили и местные казаки. Атаман станицы Островской поведал об истории жизни станичников. «Рассветовцы» катались на лошадях и настоящих казачьих повозках.

К началу этого сезона в ДОЦ «Рассвет» открылся еще один комфортабельный корпус, что дало возможность принять в дни летних каникул больше детворы, желающей отдохнуть в лагере, который расположен в Даниловском районе.

Всего в «Рассвете» в эту летнюю кампанию, которая подходит к своему завершению, отдохнуло около тысячи школьников из Калача-на-Дону, Фролово, Камышина, Котово, Суровикинского, Даниловского районов и Волгограда, в том числе и дети работников предприятий промплощадки «КАУСТИКа».