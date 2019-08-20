Волгоградская область провожает лето адской жарой

Общество 20.08.2019 16:07
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20.08.2019 16:07
Экстренное предупреждение об ожидающейся жаре выдало сегодня ГУ МЧС по Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», спасатели проинформировали, что по данным Волгоградского ЦГМС, днём 21, 22 и 23 августа по южным районам региона ожидается сильная жара. Температура воздуха может достигать +40...+42ºС. Спасатели обращают внимание на высокие риски возникновения природных пожаров и призывают граждан ответственно отнестись к сложившейся ситуации. Нельзя бросать непотушенные сигареты и оставлять промасленную ветошь, разводить костры и выжигать сухую растительность.
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